Los paralelismos en la vida de Michael Jackson y Britney Spears

Son pocas las imágenes que muestran a Britney Spears y Michael Jackson juntos en shows o eventos. Sin embargo, entre ellos había una gran admiración mutua. No sabían que el futuro de ambos tendrían ciertas similitudes que involucran formas de controlarlos. Con Michael fue en los últimos años de su vida, y con Britney fueron todos sus años 30 y más.

Un día antes del aniversario luctuoso de Michael Jackson, la cantante Britney Spears habló por primera vez de la tutela ‘abusiva’ a la que ha sido sometida desde hace 13 años.

Dentro de su testimonio Britney Spears dijo cómo la han obligado a permanecer medicada para trabajar a la fuerza, a restringirle su dinero y a tener que pagarles a los que la mantienen controlada. Algo similar a lo que pasó con el caso de Michael Jackson, quien murió por una sobredosis.

Siendo dos figuras del entretenimiento sumamente populares y, sobre todo, con una gran fortuna, también están en la desgracia de que mucha gente a su alrededor tienen sus propios intereses.

La supuesta obsesión de Michael Jackson con Britney Spears

Cuando Britney era una niña, solía idolatrar a Michael Jackson. Entonces cuando la cantante se convirtió en una superestrella y recibió la invitación de Jackson para cantar juntos, Britney no lo dudó. Ambos dieron una presentación memorable en el Madison Square Garden donde cantaron a dueto la canción “The way you make me feel” en 2001.

Fue un bailarín y coreógrafo de varias canciones de Britney y N’Sync, de nombre Wade Robson, quien se refirió sobre una supuesta obsesión que tenía Michael Jackson con Spears. Esto lo dio a conocer en la producción de HBO, “Neverland” que recopila los testimonios de dos hombres que acusaron a Michael Jackson de pedofilia.

"Michael tenía una especie de obsesión con Britney, me llamaba y quería saber cómo era trabajar con ella, cómo era ella", dijo Robson en el documental. "¿No es sexy? ¿No es hermosa? '. Me pregunto si puedo establecer una forma para que se conozcan ", dijo Robson.

La sospechosa muerte de Michael Jackson

El 25 de junio del 2019 el mundo se enteraba del fallecimiento de “El rey del pop”, Michael Jackson por sobredosis de fármacos. Unos meses después ahora el mundo se enteraba que la familia Jackson demandaba al médico del cantante por negligencia, pues en el cuerpo de Michael se encontraron seis sustancias diferentes, unas bajo receta médica.

Fue entonces cuando empezó una teoría de que lo querían mantener medicado para seguir lucrando con él, o en otro caso, que querían se muriera para que se distribuyera su fortuna. El médico estuvo cuatro años en la cárcel por el delito de homicidio involuntario, al violar toda ética y norma, y prescribirle propofol, un anestésico que se usa solo en los quirófanos.

Esto resuena ahora en el caso de Britney, quien afirmó que ha sido medicada con Litio por su psiquiatra para que todos los que están en la nómina sigan lucrando a su costa. Dijo que al expresar ya no quería hacer el show en Las Vegas, le cambiaron el medicamento que hizo terribles estragos en ella, por "ponerse difícil y poco cooperativa".

