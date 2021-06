Esto es lo que ha ganado el papá de Britney Spears como su tutor legal

Si hay un villano en la historia de Britney Spears, ese es su padre, Jaime Spears, quien estuvo a cargo a de su tutela durante casi una década, hasta que en 2019 pasó a ser co-conservador. Han sido muchos los intentos de Britney por despedir a su padre, y ayer miércoles, se presentó ante la corte para intentarlo una vez más.

Para ser más exactos Britney habló para que se termine la tutela de una buena vez, por ser abusiva e injusta contra ella. Asimismo, también expresó que quisiera demandar a su familia por el daño que le han causado. Sin embargo, fue Jaime contra quien explotó la cantante al recita su testimonio.

Durante su declaración de poco más de 20 minutos la cantante expresó su hartazgo de las personas a las que les paga y la mantienen en el sufrimiento.

“Teniendo en cuenta que mi familia ha vivido de mi tutela durante 13 años, no me sorprendería que uno de ellos tuviera algo que decir (en contra de poner fin a mi tutela)”, dijo Britney Spears. “Simplemente no me gusta sentir que trabajo para las personas a las que les pago”.

Jaime Spears ganó una cifra millonaria

De acuerdo a documentos oficiales, Britney Spears le ha tenido que pagar un salario mensual a su padre que asciende a 16 mil dólares mensuales, es decir, más de 300 mil pesos mexicanos. Además, le proporcionó un espacio de oficina valuada en 300 mil dólares, cuyos gastos que ascienden a 2 mil dólares por mes también los paga ella.

También se ha señalado que parte de los ingresos de Britney por sus giras fue recaudada por Jaime, un dato que podría explicar las declaraciones de Britney de que fue obligada a trabajar, aun y cuando estuviera enferma.

Aunado a que Jaime obtenía el 1.5% de las entradas y de la mercancía vendida de la residencia en Las Vegas que realizó Britney Spears de 2013 a 2017. Según dieron a conocer, de los 137.7 millones que se recaudaron, 2.1 millones fueron destinados al padre de Britney. Por otro lado, obtuvo una comisión del 2.95% de la gira Femme Fatale, donde aparentemente se embolsó 500 mil dólares.

A su vez, Britney también ha tenido que pagar a los representantes legales tanto de su padre como los de ella, que suman cientos de miles de dólares. Sumado todo esto, a lo largo de los 13 años de la tutela, Jaime ha recibido alrededor de 12 millones de dólares. Mientras que su hija, la que trabajó para lograr eso desde que tenía 17 años, tiene restringido el uso de tarjeta de crédito.

*Con información de Forbes y The New York Times

AV