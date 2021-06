Britney Spears ROMPE el silencio y publica mensaje en redes: "Me disculpo por pretender que todo estaba bien"

Ayer, miércoles 23 de junio, las redes sociales explotaron con el caso de Britney Spears y su lucha contra la tutela que le impusieron para controlar su vida, al mando de su padre Jaime Spears. En una desgarradora declaración de poco más de 20 minutos, Britney dio a conocer lo 'abusiva' e injusta que es esta tutela.

Ahora "La Princesa del Pop" se ha pronunciado a través de Instagram, la red social que mantiene bastante actualizada con videos de sus pasos de baile y algunos pocos detalles de su día a día. Alrededor de las 17:00 horas, la cantante mandó un mensaje a sus fans, bastante diferente a lo que suele publicar.

"Solo quiero contarles un pequeño secreto. Creo que, como personas, todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en que he publicado, mi vida parece verse y ser bastante increíble. Creo que eso es lo que todos nos esforzamos por lograr", inició Britney en su mensaje.

Como en una reflexión a la época actual que se vive, en la que muchas veces las personas son valuadas por lo que poseen, la tendencia de publicar las riquezas de las personas ha contribuido en un mundo superficial como lo es ahora. Puntualizó que esta forma de esconder la verdadera cara, en parte lo aprendió de su madre, Lynn Spears.

"Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre. No importaba lo horrible que fuera un día cuando era más joven, por el bien de mí y de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien", escribió la cantante antes de explicar a qué se debía este mensaje.

"Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO LO ES EN ABSOLUTO, y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana, obviamente ahora sabes que no lo es", dijo refiriéndose a la noticia de su declaración en la corte para seguir con la batalla contra su tutela.

La imagen de Britney Spears durante muchos años fue envidiable, desde su físico, su talento, su dinero, su fama; nunca faltó quien anhelara ser como ella o tenerla entre sus brazos, pero ahora Britney nos recuerda una de las lecciones más importantes: las apariencias engañan, por lo que pidió una disculpa a su fans por fingir algo que no era.

"Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años, lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó pero honestamente, ¿quién no quiere capturar Instagram de una manera divertida?", dijo.

Britney también se refirió a la aplicación de Instagram como una puerta de escape para ella. Después de todo, la mayoría de los usuarios siempre quiere mostrar su mejor cara en este tipo de redes sociales.

"Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado, así que decidí publicar esta cita hoy porque, ¡caramba!, si estás pasando por un infierno, siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia, existencia y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó. Así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas", finalizó la cantante, quien al parecer se ha quitado un gran peso de encima.

La cita textual a la que se refiere, es una que acompaña a este mensaje, del científico Albert Einstein que dice: "Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean todavía más inteligentes, léeles más cuentos de hadas".

