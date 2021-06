Exatlón México: Mati Álvarez, en SHOCK por muerte de Steph Gómez dedica emotivo mensaje

La tarde de este martes se dio a conocer la muerte de la atleta Steph Gómez debido a complicaciones de su estado de salud luego que permaneciera hospitalizada durante alrededor de dos semanas tras haber contraído el Covid-19. Fue mediante las redes sociales como se dio a conocer el deceso de la competidora de la cuarta temporada del reality de TV Azteca.

La televisora del Ajusco compartió un mensaje en donde lamentó lo ocurrido y envió apoyo a los familiares de la atleta; por su parte, Mati Álvarez, la ganadora de esta reciente edición del programa fue entrevistada también y destacó que se encontraba consternada y en shock tras saber la noticia, la cual se la dio a conocer su mamá mediante una llamada telefónica. Así lo señaló durante una entrevista en el programa Ventaneando, a donde acudió tras enterarse de la muerte de Steph Gómez.

"No me hubiera encantado venir de esta manera, pero así pasa, así suceden las cosas. No queda más que desearle todo lo mejor a la familia. (…) Yo me enteré cuando llegué aquí, a Azteca. Me marcó mi mamá, me dio la noticia y me quedé totalmente en shock", explicó Mati Álvarez durante su visita al foro de Ventaneando.

Steph Gómez "se cuidaba mucho"

Durante la entrevista que mantuvo en el programa Ventaneando la tarde de este martes, Mati Álvarez aseguró que no había podido ponerse en contacto con sus excompañeros de Exatlón debido a lo reciente del suceso: “casi ni he agarrado mi teléfono, esto sucedió apenas,” explicó. La atleta también declaró que desde hace cinco días Steph Gómez se encontraba grave en el Hospital Ángeles de Puebla: “Que no tenía seguro, entonces entre todos nos pusimos a ahorrar, a poner de nuestra vaquita, todo el equipo de Exatlón estuvimos al pendiente de ella", reveló.

Mati Álvarez fue cuestionada respecto a si había percibido o conocido acerca de alguna complicación en la salud de Steph Gómez durante su participación en Exatlón, y recordó que la atleta de Héroes había salido por complicaciones respiratorias: “En mi temporada ella salió como en el mes 3, 4 por problemas respiratorios; me acuerdo que llegaba al circuito y le costaba mucho respirar. Cuando salió, se atendió y gracias a Dios todo bien en ese momento, estaba muy fuerte físicamente, pero a lo mejor sí tenia algo”, destacó.

La última vez que Mati Álvarez vio a Steph Gómez fue en la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, cuando Steph salió a la semana 3 porque “desgraciadamente se rompió un pie en el circuito de lodo. Entonces, estuvo como 6 meses fuera de su deporte, apenas estaba regresando a hacer otras cosas nuevas. La dejé de ver cuando se fue de Exatlón”, señaló. Para la campeona de esta edición del reality le resulta difícil entender por qué pasaron así las cosas ya que su compañera se cuidaba mucho, aseguró: “siempre estaba en su casa, le decías de verla y decía: 'Me prefiero cuidar'. No sé ni qué pasó", concluyó.

mypr