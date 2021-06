Kim Kardashian confiesa que le debe una disculpa a su exmarido Kris Humphries

Este 17 de junio se estrenó el capítulo de reunión de Keeping Up With the Kardashians donde todas las hermanas y su mamá hablaron de temas de su vida, que no se habían abordado anteriormente.

En el polémico capítulo también se refirieron al matrimonio fallido que sostuvo la estrella con el jugador basquetbol, Kris Humphries, con quien se casó en 2011 y se divorciaron poco después de dos meses.

Durante la plática Kim Kardashian dijo que le debía una disculpa a Kris Humphries, pero aparentemente él no estaba de humor para perdonar. La estrella de "KUWTK", de 40 años, confesó durante la reunión de "Keeping Up With the Kardashians" que intentó muchas veces sin éxito decirle a su exmarido cuánto lamentaba la forma en que manejó su matrimonio de 72 días y años divorcio largo.

"Lo intenté", admitió. "Intenté llamarlo durante meses". Dijo que una vez se encontró con Humphries en el hotel Beverly Hills, mientras estaba fuera con su hija North y estaba embarazada de su hijo Saint, pero las cosas no salieron como ella esperaba.

"Lo vi y todos sus amigos se levantaron de la mesa, teníamos las mesas una al lado de la otra", dijo. "Todos sus amigos se levantaron y me saludaron y él literalmente me miró y ni siquiera me habló". Al principio del episodio, admitió: “Estaba tan nerviosa por romper con alguien. Lo manejé totalmente de la manera incorrecta. Rompí completamente con él de la peor manera y no pude, simplemente no sabía cómo lidiar. Aprendí mucho de eso ".

Kim también explicó que Humphries está "basado en la fe" y quería una anulación para que no estuviera "en su registro", razón por la cual alegó fraude en su presentación, no porque ella lo engañó para que se casara. "Si yo fuera madura, también hubiera querido la anulación", dijo. "Desearía haber estado casada solo una vez".

AV