¿Qué dijo? Luz Elena González reaccionó a el uso de su imagen en sitios para adultos 

Ante la polémica generada por la difusión de su fotografía en sitios de contenido explícitamente sexual, la reconocida actriz, Luz Elena González, salió a dar la cara y aclarar la situación del mal uso de su imagen en distintos sitios de contenido para adultos.

En ese sentido la conductora de televisión dijo tener conocimiento de que su imagen aparece en distintos sitios web de contenido sexual, sin embargo aclaró que nunca en su vida ha realizado un trabajo de este tipo.

A diferencia de muchos de sus colegas del mundo del espectáculo que han reaccionado molestos al ser relacionados con temas de corte sexual, Luz Elena, tomó todo con calma y señaló que incluso le da “mucha risa”, pues evidentemente no se trata de ella.

“Me da mucha risa no soy yo, entonces cuando me ha tocado ver, digo ‘¿qué haces?’, si la gente hace todas esas ediciones, ¡ay no!”, en ese sentido dijo que no piensa estar correteando a la gente para dar con el fondo del asunto pues al ser una figura famosa es común que alguien tome la imagen de su rostro y realice un montaje.

No soy yo la que aparece en los videos

En entrevista con el programa matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, la conductora de 46 años, reiteró que no es ella la que aparece en esos videos de contenido sexual. “Además son cuerpos que es tan evidente que no eres, señaló la guapa actriz.

La famosa fue más contundente con su postura al señalar que “el que se enoja pierde”, pues se dijo consciente de que la gente realiza ese tipo de ediciones y es casi imposible lograr que dejen de hacerlo, así que ella prefiere tomarlo con calma y no engancharse.

Noticias Relacionadas Luz Elena González arrasa con sesión de FOTOS desde el jacuzzi

Sobre cómo ha tratado el tema con su familia, Luz Elena, aseguró que ya lo ha hablado y que por fortuna se siente muy tranquila en ese aspecto. Inclusive reveló que ya tomó algunas medidas para contrarrestar estas acciones contra su persona.

“Los puedes reportar y los quitan un ratito y luego sale otro y pone otra cosa y pues nada más hay que estarlos reportando y estar checando, ellos son los que… con todo respeto, digo se hacen sus chaq%&$ mentales y hacen sus recortes y sus ediciones y el problema es de ellos, no mío, y no soy yo, al final no soy yo”, manifestó.

Finalmente la atractiva conductora González descartó la posibilidad de que se una a la plataforma de Only Fans, en la cual se comparte contenido erótico, pues aseguró que eso no es su estilo además de que pese a ser muy hermosa se concideró muy mayor para esas cosas, “no se me antoja a mí, y nunca he sido así, tampoco es mi personalidad”, remató.

SSB