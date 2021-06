Cynthia Rodríguez opaca a Olivia Newton-John al bailar “Vaselina” con ajustados leggins

Se cumplen 43 años del estreno de Vaselina, la épica película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, y en Venga la Alegría no se quedaron atrás y para conmemorar esta fecha los conductores del matutino decidieron representar una de las escenas más memorables del film de los 70; el momento en donde Danny Zuko baila junto a Sandy la clásica You're the one that I want.

Solo que en esta ocasión, el set del film fue sustituido por el foro de VLA en donde Cynthia Rodríguez y Brandon Peniche protagonizaron el inolvidable momento; para ello los presentadores se vistieron con prendas negras y se movieron con la famosa coreografía, conquistando al público del matutino que aplaudió la caracterización.

Sin duda, quien acaparó los reflectores fue la guapa conductora, quien eligió unos ajustados leggins y una blusa negra con la cual presumió su escultural figura y sus curvas de infarto: “Recordamos el estreno de Vaselina, ¡En #VLA recordamos el estreno de la película #Vaselina con esta coreografía por parte de @cynoficial y @penichebrandon! ,” compartieron en la red social del matutino.

“Cyn” se lleva los aplausos: ¡Guapísima!

La demostración de talento y coordinación dejó satisfechos a los espectadores de venga la Alegría y con mensajes demostraron su apoyo a los talentosos conductores: “Me encanta Cyn, guapísima”, “Cyn y Brandon bailan increible,” “Muy padre!!! Brandon guapísimo,” “Qué hermosos”, “Me encantó” y “¡Son los mejores!”, fueron solo algunos de los comentarios que los seguidores del programa compartieron en el post de Instagram.

Fue en noviembre de 1978 cuando Vaselina se estrenó en México, y en poco tiempo se convirtió en un éxito en taquillas, el musical es recordado como una de las películas más emblemáticas de la década de los 70 y catapultó a sus protagonistas, John Travolta y a Olivia Newton-John, a la cima del éxito en Hollywood, donde continuaron demostrando su talento en múltiples producciones.

Por ello, la producción de Venga la Alegría decidió recordar esta etapa en donde la vestimenta, los ritmos musicales y la moda marcaron una época; así como la rebeldía, la fiesta y el amor comenzaron a relacionarse con una juventud cada vez más despierta de experiencias y deseosa de comerse al mundo, y como ejemplo estaban el rebelde Danny Zuko y la inocente australiana Sandy personajes que mantienen un romance durante las vacaciones, creyendo que nunca más se volverán a ver.

MP