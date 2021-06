Belinda y Nodal se casarían en México, asegura Nacho Peregrin

Hace unos días se dio a conocer que el cantante Cristian Nodal le pidió matrimonio a Belinda en España, regalándole un costo anillo, con lo cual dejaron en claro que su relación va creciendo cada vez más.

Al respecto y como era de esperar, se ha comenzado a especular sobre donde se llevará a cabo el gran evento nupcial y el hermano de la interprete de "Dopamina" dijo que se podría llegar a realizar en la tierra natal de ambos.

“Eso sí no sé, fíjate, en España yo no creo que vaya a ser porque durante la pandemia perdimos a gran parte de la familia que tuvimos allá y prácticamente no nos queda a nosotros familia allá […] entonces yo creo que la vamos a festejar aquí en México”, dijo Nacho Peregrín para Ventaneando.

Además aclaró que el lugar sería en un punto intermedio de Sonora y Guadalajara pues Nodal tiene "un montón de familia".

Finalmente, ante la pregunta de un posible embarazo en poco tiempo, Nacho confesó que sería el tío más feliz, sobre todo si es “una niña, como Beli”.

Con información de Agencia Mex

