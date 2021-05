Kim Kardashian lloró y le regaló al Internet otro MEME inolvidable; por esta razón rompió en llanto

Kim Kardashian llevó bien el fin de su matrimonio hasta ¿ahora?. La socialité fue captada en pleno puchero por las cámaras de Keeping Up With The Kardashians tal como en aquel icónico meme que durante años se ha viralizado en internet. ¿Será que la celebridad ya se arrepintió de dejar a Kanye West?

Cabe recordar que la icónica cara de llanto de Kim se volvió viral hace años en un episodio de un KUWTK ambientado en Colorado, donde la empresaria se molestó e hizo berrinche por cómo iba el viaje familiar.

¡La icónica cara de meme de Kim Kardashian regresó a KUWTK!

Kim Kardashian hizo un gran regreso del face meme al canal E! la noche de este 6 de mayo en un momento agridulce en el que la familia anunció a la producción, que se descrito más como una "familia extendida" o "segunda familia" que han tomado la decisión de acabar con KUWTK y en realidad no por su divorcio con Kanye.

En el nuevo episodio de KUWTK, el clan Kardashian-Jenner, menos Kylie y Kendall Jenner aparecieron ante sus viejos amigos y el equipo de cámara para darles la devastadora noticia de que habían tomado la decisión de no renovar su contrato con E! y para poner fin a su increíble racha de 14 años y 20 temporadas de Keeping Up With the Kardashians.

Kris Jenner junto a Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kourtney Kardashian informaron a la tripulación que "no hay una manera fácil de decir" lo que la familia tenía que compartir con la tripulación, pero tenía que hacerlo. hazlo como "arrancar una tirita".

La momager dijo:

Noticias Relacionadas Kim Kardashian lanza indirecta a Kanye West con atrevido micro bikini

"Solo queríamos decirte en persona que no seguiremos adelante con la filmación del programa".

Pese a las tristes noticias, te dejamos el meme y su nueva versión:

La original carita llorosa. FOTO: E!