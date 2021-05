Kim Kardashian deja poco a la imaginación con atrevido traje deportivo y melena platinada

La socialité y empresaria estadounidense Kim Kardashian paralizó las redes con su sensual y atrevido traje deportivo, una prenda con la que dejó poco a la imaginación de sus millones de seguidores en Instagram, Twitter y Facebook, a quienes también sorprendió al dejarse ver con una melena larga y platinada.

Kardashian, quien también es modelo, ganó gran fama al participar junto a su familia en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", donde otros miembros del clan Kardashian-Jenner también se dieron a conocer como sus hermanas Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie.

Al igual que sus hermanas, Kim se ha caracterizado por lucir una figura de impacto en las redes sociales y los eventos del medio artístico. La empresaria de 40 años es sin duda una de las famosas que ha dejado sin aliento a más de uno de sus seguidores con sus atrevidos y diminutos atuendos.

Kim Kardashian se luce en sensual traje deportivo

Kim también ha sido criticada por las cirugías estéticas a la que se ha sometido, pues al igual que sus hermanas, la modelo y empresaria ha modificado su rostro y cuerpo, luciendo más voluptuosa, con los labios más gruesos, la nariz más afilada y un busto más grande.

Kim dejó sin aliento a sus fans con su sensual look. Foto: Especial

Fue este jueves cuando Kardashian compartió con sus 218 millones de seguidores en Instagram una fotografía en la que se le puede ver realizando una rutina de ejercicio y presumiendo sus curvas en un sensual traje de baño de una pieza con el abdomen descubierto.

La empresaria acompañó la publicación con el emoji de una pieza de rompecabezas, lo que ha causado confusión entre sus fans, sobre todo al leer el comentario que le dejó su hermana Khloé, quien escribió: "Ok now you are just playing with my emotions" (Ok, ahora solo estas jugando con mis emociones).

Hasta el momento, a menos de 24 horas de haber publicado la imagen, Kim ha generado más de 4 millones de "me gusta" y 26 mil comentarios, muchos de ellos en respuesta al mensaje que le dejó su hermana mayor.

kyog