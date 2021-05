Kim Kardashian lanza indirecta a Kanye West con atrevido micro bikini

Hace unos meses se dio a conocer la noticia de que la empresaria Kim Kardashian, le pidió a Kanye West el divorcio, pero parece que la socialité decidió mandar una indirecta al cantante, pues este martes posó con un atrevido micro bikini con el que sin duda dejó poco a la imaginación.

Kardashian se casó con West en el 2014 y este año decidieron terminar su relación. Ahora se rumora que la empresaria tiene una nueva pareja, se trata del abogado y comentarista político de la cadena CNN Anthony Van Jones, de 52 años, con quien ha mantenido encuentros desde el pasado mes de enero.

El abogado declaró en el año 2019 que Kim sería una gran abogada y era brillante; además aceptó estar en contacto con la socialité. En ese mismo año, Anthony Van Jones logró divorciarse de su exesposa Jane Carter.

Kim Kardashian se luce con atrevido bikini

No es la primera vez que Kardashian se luce en sus redes sociales con atrevidos y diminutos bikinis, per no podemos negar que cuando lo hace causa revuelo en la redes sociales por lo sensual y provocativo de sus atuendos, como el que presumió este martes.

Kim dejó poco a la imaginación son su atrevido look. Foto: Especial

En las imágenes que la empresaria publicó en su cuenta oficial de Instagram, se le puede ver luciendo un micro bikini con panty de tirantes, el cual combinó con una camisa corta de botones y estilo moderno en tono verde seco, atuendo con el que conquistó a más de uno de sus seguidores.

La publicación de Kardashian ha sido comentada en más de 30 mil ocasiones y hasta el momento, a un día de haber compartido el par de fotografías, lleva 4.3 millones de "me gusta" por parte de sus fans y seguidores. "Don’t Trip", fueron las palabras con las que la guapa empresaria acompañó su posteo.

