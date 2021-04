Kim Kardashian sorpende con un look sin cejas; la comparan con el Cadáver de la novia

Kim Kardashian pretende revolucionar, una vez más, la industria de la moda. Y es que subió a sus historias de Instagram una foto donde se le ve con un drástico cambio de imagen, pues se tiñó de rubia y ¡se quitó las cejas! Lo cual sorprendió a los millones de seguidores que tiene la bellísima socialité.

La modelo de 40 años de edad dejó atrás su larga y voluminosa cabellera negra y sus cejas perfectas, para un look decolorado, lo cual, aunque parece nimio, le cambió por completo su expresión facial. A sólo minutos de publicar su nuevo estilo, su Instagram se llenó de comentarios, algunos buenos, otros de burla e incluso la compararon con el 'Cadáver de la novia'.

Los internautas dijeron que se parece a Emily. Foto: Especial.

Kim Kardashian es sumamente popular en las redes sociales, incluso, se cree que la mayor parte de sus ingresos derivan de sus publicaciones en Instagram, Facebook y Twitter en las cuales promociona productos.

Siempre crea nuevas tendencias

Kim fue quien puso de moda las curvas y extravagancias, por lo que ahora muchos consideran que podría crear una nueva tendencia de decolorar los vellos de la cara. O tal vez sólo se trata de otro de sus drásticos cambios de imágen, los cuales son muy constantes.

Y es que sin duda, la polémica no puede faltar en la vida de Kim Kardashian y todo su clan, ya que durante toda su vida han estado bajo el escrutinio público, recibiendo críticas y comentarios sobre su apariencia. Su familia es una de las más famosas y ricas de Hollywood.

Dejó a todos boquiabiertos. Foto: Especial.

Se acabó una era

La vida de las Kardashian se documentó en el reality show "Keeping up with the Kardashians", uno de los mayores negocios de la historia de Estados Unidos, cuya transmisión comenzó en 2007 y que por fin este año terminará. Este programa fue el que catapultó a la fama a Kim, su mamá y sus hermanas.

Eso ha dado de qué hablar, pero también el divorcio con su esposo y padre de sus hijos Kanye West, con quien luego de meses de distanciamiento por fin decidió dejarlo. Lo que se creía sería más rápido, se ha dificultado, pero es un hecho que este año se terminará esa historia de amor que comenzó en 2014.

Siempre causa polémica con sus publicaciones. Foto: Instagram.

