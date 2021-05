Christian Nodal y Los Plebes del Rancho estrenan su cuarta colaboración “Ya no superé”

Como parte del homenaje a Ariel Camacho que le están realizando Christian Nodal y Los Plebes del Racho el día de hoy lanzaron su cuarta colaboración musical llamada “Ya lo superé”.

El tema grabado fue grabado por primera vez en 2016 con la voz Ariel Camacho, cantante fallecido y ahora es interpretado también por Nodal, el video también está disponible en plataformas digitales y es protagonizado por los músicos, cabe destacar que ya está en las primeras posiciones de popularidad.

Cabe señalar que anterior a esta pieza musical también compartieron “2 veces”, “Por no perderte te perdí” y “Vida truncada”, las cuales están disponibles desde hace varias semanas y han sido del agrado de los seguidores de ambos artistas.

Los Plebes del Rancho, son una banda regional mexicana, especializada en el estilo sierreño y banda, el éxito que han obtenido en os últimos años es gracias a su estilo especial y letras, actualmente aunque su fundador y voz principal murió han preservado su esencia y han sabido mantener su lugar en el regional mexicano.

Por su parte el sonorense Christian Nodal, siempre se ha mostrado a fin a la música de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho por tal motivo decidió colaborar junto a ellos y fusionar su talento para presentar un disco extraordinario, lleno de recuerdos, nostalgia y letras que recuerdan las bases de la agrupación originaria de Sinaloa.

“Hola, ¿cómo estás? Espero que bien No da mucho gusto mirarte otra vez Mira, te presento a mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti A mí me pasó Ya lo superé, ya no duele tanto Claro que sufrí, no imaginas cuánto Se acabó el deseo de volver contigo Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido”, dice parte del tema en promoción.

GB