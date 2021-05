Lee Hyun Woo será "Río" en el remake coreano de La Casa De Papel

Netflix se ha convertido en uno de los grandes del entretenimiento y ha apostado por los contenidos coreanos. Ahora, es parte de Corea del Sur de revivir una uno de sus más grandes éxitos: "La Casa De Papel". El actor coreano Lee Hyun Woo fue elegido para interpretar a "Río".

Él es una de las figuras más reconocidas del Hallyu, ha actuado en dramas como "Secretely Greatly", "The Con Artists", "To the beautiful you" y películas como "Hero". Este será uno de sus primeros proyectos de regreso a la pantalla tras finalizar su servicio militar, lleva casi 2 años sin actuar.

De acuerdo con un comunicado de su agencia Content Y, Lee Hyun Woo fue elegido para interpretar a "Río" de La Casa De Papel. El personaje es un chico que tiene habilidades en la tecnología e informática, es muy leal y cree que el amor va primero antes que todo.

El actor coreano se unirá al elenco junto a Yoo Ji Tae, Park Hae Su y Jeon Jong Seo. Netflix será el encargado de producir la primera temporada, por lo que los fans internacionales podrán disfrutar de la versión coreana de "Money Heist".

Lee Hyun Woo también externó su emoción por unirse a este proyecto, el actor explicó que es un personaje asombroso y mostrará un trabajo encantador en la serie coreana. "La Casa De Papel" fue creada por la cadena Antena 3 en 2017, desde entonces, se ha convertido en uno de los fenómenos más populares de la televisión.

Corea del Sur ya ha hecho versiones de algunos títulos conocidos como "Suits" o "Mentes Criminales". Se espera que esta adaptación sea igual de exitosa que la original.

La Casa De Papel, temporada 5

La serie de Netflix narra la vida de un equipo de 8 personas que organiza un gran robo a la Real Casa de la moneda española. La plataforma de streaming prepara el estreno de su nueva y última temporada. Al parecer, se dividirá en dos partes de 5 episodios cada una que se estrenarán entre septiembre y diciembre de 2021.

La sinopsis de la quinta temporada mostrará a La Banda dentro del Banco español, donde rescatan a su compañero "Lisboa"; sin embargo, se enfrentarán a la pérdida de uno de los suyos.

Con todo en su contra, el equipo enfrentará a un nuevo enemigo: el ejército. ¿Lograrán hacer el atraco de la historia y rescatar a El Profesor cuando es capturado por Sierra? La guerra ha sido declarada en La Casa De Papel.

