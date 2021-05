Love and Wish, un nuevo drama coreano sobre el bullying escolar

Corea del Sur continúa expandiendo su oferta de entretenimiento además del K-pop. Un nuevo drama coreano se estrenará en 2021. “Love & Wish” será una serie de romance basada en el webtoon del mismo nombre y será producida por la agencia Cube Entertaiment.

Los cómics coreanos son muy populares en Asia, algunos de los más exitosos han inspirado series como “Love Alarm”, “Sweet Home” y “True Beauty”, estrenos que tuvieron mucho rating a nivel internacional. Las adaptaciones se han convertido en una de las fórmulas secretas para los K-Dramas.

“Love And Wish” será el nuevo drama coreano producido por una agencia K-pop y abordará el tema del bullying escolar, uno de los problemas más comunes y habituales de la juventud, sobre todo en Corea del Sur.

La sinopsis del dorama contará la historia de una chica llamada “Dawn Son”, quien tiene el sueño de encontrar a su primer amor desde que era pequeña. Cuando se muda de ciudad, se encontrará con su nuevo vecino “Sean Kim”, quien se convertirá en el chico de sus sueños.

El drama también retratará la vida de la protagonista en la secundaria, lugar donde su vecino es víctima de bullying y tratará de ayudarlo.

El nuevo drama de romance se estrenará durante la segunda mitad del año, aún no se han elegido a los actores coreanos que protagonizarán “Love And Wish”, pero se espera que sean figuras populares del momento o algunos idols de grupos K-pop de Cube Entertainment.

La serie coreana también será producida por Jang Jae Hyuk, famoso por dirigir videos musicales de varios idols coreanos. También se informó que se transmitirá a través de una plataforma de paga, se desconoce si estará disponible para las fans internacionales.

Los webtoon coreanos son una especie de cómics con varios episodios publicados de manera digital, son similares a los llamados mangas del anime. Corea del Sur ha hecho varias adaptaciones debido a la popularidad que tienen en Asia. “Love And Wish” retratará la fuerza del destino y el amor.

kma