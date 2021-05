Actores coreanos que han incursionado en la industria de Hollywood

Los cantantes coreanos no son los únicos que han conquistado a los fans de todo el mundo. Las estrellas de los dramas se han convertido en grandes artistas gracias a su talento y la popularidad de varias series, estos son algunos de los actores coreanos que han aparecido en películas de Hollywood.

El éxito del K-pop ha acercado a los fans al entretenimiento de Corea del Sur, no solo en su música, sino en sus series y películas. Títulos como "Parasite", "Train to Busan" o "Minari" han logrado un gran reconocimiento a nivel mundial, incluso dos de estas producciones llegaron a los Premios Oscar.

La plataforma Netflix también ha impulsado la popularidad de los K-Dramas gracias a la creación de historias originales y al incluir varios estrenos en su catálogo. A continuación recapitulamos algunos actores coreanos que han participado en películas de Hollywood.

Lee Min Ho

Es conocido como el Rey de la Ola Coreana. Su fama nació con el drama Boys Over Flowers. El 2021 le permitió participar en la próxima película de Apple TV llamada "Pachinko".

Ma Dong Suk

Este actor coreano ha llegado muy lejos en su carrera. Fue protagonista de la película de zombies "Train to Busan". Recientemente, su participación más esperada es con "The Eternals", la próxima película de Marvel que presentará a la nueva generación de superhéroes.

Henry Lau

El cantante surcoreano es originario de Canadá, por lo que domina el idioma inglés y le permitió participar en la película "La razón de estar contigo". Actualmente es un solista luego de formar parte del grupo K-pop Super Junior.

Steven Yeun

El actor es mundialmente conocido por su papel de "Glenn" en la serie de zombies The Walking Dead. Recientemente, fue nominado en la entrega de los Premios Oscar 2021 por su participación en la aclamada película "Minari".

Lee Joon Gi

Esta celebridad coreana ganó popularidad por su drama "Flower of Evil" donde interpreta a un sociópata. Su oportunidad en el cine de Hollywood llegó con la franquicia "Resident Evil: The Last Chapter" y compartió créditos con la actriz Milla Jovovich.

Rain

Es un solista coreano que ha incursionado en el cine internacional al protagonizar el filme de acción "Ninja Assassin", actualmente tiene su programa en su canal de YouTube.

Lee Byung Hun

El actor veterano tiene una carrera en los dramas coreanos, pero logró debutar en Hollywood con las películas de "G.I Joe ", "Terminator: Génesis" y "Los 7 magníficos".

kma