Así prepara Michelle SALAS su coffee margarita con un toque de TEQUILA: VIDEO

Michelle Salas siempre brilla, sea de día, de tarde o de noche. Pero, si es la mañana la que le acompaña, la joven hija de Luis Miguel, definitivamente tiene la pila a tope para comenzar la jornada. Y esto siempre queda de manifiesto, puesto que un sábado como hoy, no podía faltar en ella todo el buen ánimo de bailar, poner música y preparar su bebida especial.

Frente a miles de seguidores que día con día siguen sus andanzas. Michelle Salas compartió la receta especial y única con la que inicia una mañana de sábado, lista para llenarse de energía y luego partir a hacer ejercicio.

Primero, un poco de pizza

¿A quién no le gusta la pizza? se debe estar preguntando Michelle cada ocasión que se sienta a la mesa y disfruta de un trozo de su pizza favorita. Si esto no fuera suficiente, su particular sonrisa y belleza con porte, acompañan este platillo que ella degustó hace par de noches.

Coffee margarita al estilo Michelle Salas

No sabemos si esta bebida la aprendió en uno de sus viajes, si es una receta única y secreta que ella misma inventó o si su amado padre, Luis Miguel, le enseñó este arte para despertar cada mañana con el mejor de los ánimos.

Lo que es cierto, es que Michelle puso música, se plantó frente a la barra de su cocina y echó manos a la obra para crear su coffee margarita con todo y toque de tequila, bebida especial que ella elige cada sábado para ponerse a tope de fuerza.

Para rematar, al preguntar si alguien haría un coffee margarita par sábado por la mañana, no faltó el seguidor que indicó que su papá, Luis Miguel, haría algo así para amanecer.

