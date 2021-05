Michelle Salas sube la temperatura en Instagram al posar con una pequeña licra

La modelo Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, conquistó a sus seguidores al posar en una diminuta licra, la cual resaltó sus atributos y remarcó su esbelta figura. A través de su cuenta oficial, la guapa modelo se dejó ver con un pequeño conjunto deportivo, el cual era adecuado para hacer yoga.

Aunque en realidad se trató de una colaboración pagada, pues parte de sus ingresos vienen de hacer eso como influencer. Sin embargo, en más de una ocasión este tipo de publicaciones han dejado a todos con la boca abierta, y esta no fue la excepción, porque lució más sensual que en otras fotos; sus fans no tardaron en hacerle saber que tiene una gran belleza y un cuerpo envidiable.

Hasta de su familia comentó la foto. Su madre, Stephanie Salas, le dejó un lindo comentario sobre su estado de salud: “Que pronto te has recuperado bb”. Pues como recordamos, no hace mucho Michelle Salas sufrió un accidente mientras hacía deportes de invierno en Vail, Colorado. Tuvo que ser operada de la rodilla y no pudo hacer actividad física por más de dos meses, afortunadamente sus terapias han dado resultado.

¿Michelle Salas se distanció de sus seres queridos?

Muchos fans han especulado que su lesión ha sido una de las razones por las que el distanciamiento entre Michelle Salas y Luis Miguel ha sido casi irremediable. Debido a que el cantante no se habría preocupado en lo más mínimo por la salud de su hija.

En la serie 'Luismi' parece un padre amoroso. Foto: Especial.

Además, el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie, también habría influido, porque en la producción se retrata a ‘el Sol’ como un padre preocupado y sale un personaje que interpreta a Michelle, aún cuando la modelo no quería ser mencionada. El uso de su nombre y el de su familia para lucrar se le habría hecho una ofensa a Michelle y esa habría sido la razón del rompimiento definitivo.

msb