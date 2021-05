Michelle Salas habla de Luis Miguel, la serie y su lejana relación con su papá

Con 31 años, Michelle Salas se ha convertido en toda una referencia en el mundo del espectáculo, muy alejada de su famoso papá Luis Miguel; la hija de Stephanie Salas ha forjado y consolidado su trayectoria como modelo e influencer y ahora brilla con luz propia, más allá de las sombras de “El Sol”. Y así lo demostró recientemente en una entrevista en donde fue cuestionada sobre la bioserie de su papá y se refirió a la lejana relación que mantienen.

Michelle Salas ha sido la imagen de reconocidas marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Dior, Cartier o Tous, para las cuales ha modelado y trabajado, sin embargo, siempre ha sido cuestionada acerca de la relación que mantiene hasta ahora con su padre, Luis Miguel, en momentos en que la polémica se ha vuelto a encender en torno a la vida del cantante con el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie.

Aunque la influencer no suele referirse casi nunca ala relación que mantiene con su famoso papá, recientemente concedió una entrevista con la revista ¡Hola! México en donde se refirió de manera más cercana a su vida personal y la trayectoria que la ha llevado a residir en Madrid, España, desde hace algún tiempo. Hay que recordar que tan solo a inicios de año la modelo sufrió una aparatosa caída mientras esquiaba en Colorado, Estados Unidos, lo que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha, en la cual le cortaron algunos ligamentos.

Michelle Salas habló sobre Luis Miguel: La Serie

Cuestionada al respecto, Michelle Salas no dudó en comentar sus impresiones tras ver algunos capítulos de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, y aseguró que aún no está decidida a narrar su vida como en la famosa producción de Netflix: “He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”, detalló la modelo.

En la bioserie, el personaje de Michelle es personaje es interpretado por la actriz argentina Macarena Achaga, de quien aseguró, hace su mejor esfuerzo para interpretarla: “Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, explicó a la publicación.

Si bien Michelle Salas no mantiene una comunicación constante ni una cercanía con su famoso papá, sí se refirió a el intérprete de “La Incondicional” durante la entrevista, pues aseguró que es un gran profesional: “Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida y, sobre todo, en mi trabajo: ser siempre disciplinada, dedicada y responsable en lo que haga. Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”, explicó la hija de Stephanie Salas.

