¡Lo tenían en secreto! Estas celebridades confesaron que pertenecen a la comunidad LGBT+

Las siglas LGBT están compuestas por las diversidades orientaciones sexuales, tales como la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, e identidades de género como aquella que comparten las personas queer o las personas transgénero. El término se ha ido modificando con los años y, actualmente, el signo de más pretende generar mayor inclusión que la que abarcan las primeras cuatro letras.

A lo largo de la historia, las personas que pertenecen a esta comunidad o se identifican con alguna de las características de ella han sido discriminadas, excluidas y juzgadas por la sociedad, por lo que pertenecen a uno de los grupos más vulnerables. Sin embargo, con el paso de los años y la difusión de información al respecto, cada vez son más personas las que apoyan las diferentes expresiones de la comunidad y la promoción de los derechos humanos que deben garantizárseles.

A pesar de que falta mucho camino por recorrer en cuanto a este último punto, las leyes que promueven el respeto a la diversidad sexual se han hecho cada vez más importantes para las instituciones de diferentes países, entre los que se encuentra México.

Foto: Cuartoscuro

Por eso, el hecho de que celebridades hayan decidido “salir del clóset”, como se le conoce comúnmente a comunicar su orientación sexual o identidad de género, ha representado una forma más de visibilizar que estas características no deberían ser equivalentes a diferentes expresiones de odio o discriminación. Estas son las personas que han alzado la voz y se han atrevido a dejar de ocultarse.

Elliot Page

En diciembre de 2020, a través de sus cuentas oficiales en plataformas digitales, el actor comunicó que se identifica como una persona transgénero, por lo que decidió cambiar su nombre y establecer el uso de pronombres que deben usarse cuando se habla de él. Entre los logros más importantes a partir de la noticia, Elliot Page se convirtió en el primer hombre trans que apareció en la portada de la revista Time.

Foto: Twitter @TIME

Jameela Jamil

La actriz de la famosa serie “The Good Place” reveló en su cuenta de Twitter que se identifica como una persona queer, lo que implica que no hay una relación con la identidad sexual o de género correspondiente a las ideas establecidas. Jameela Jamil compartió que tenía miedo de confesar su verdad, pues no quería enfrentar el dolor de ser juzgada por una situación que conoce desde que es pequeña.

Foto: Twitter @yejisu_uwu

Rick Cosnett

El actor de “The Flash” también utilizó su audiencia en plataformas digitales para salir del clóset con un emotivo mensaje. Rick confesó que quería hablar al respecto porque, a pesar de que era algo muy difícil de hacer, se había prometido vivir con verdad todos los días.

Foto: Twitter @elegebete

Rosario Dawson

En una entrevista, la actriz declaró ser bisexual, aunque dijo que su intención no fue “salir de ningún lado”. A pesar de que nunca ha mantenido una relación sentimental con otra mujer, Rosario ha dicho que sus palabras no fueron mentira. Foto: @Superficcionweb

Justice Smith

Derivado del movimiento Black Lives Matter, el actor estadounidense aseguró que es una persona queer, por lo que le decepcionó que esta característica no fuera considerada dentro de las protestas, pues la revolución debe incluir todas las voces, sin dejar a un lado a las personas trans o queer. Foto: Twitter @TheGeekyUpdates

Nikki Blonsky

Quien fuera la protagonista del exitoso musical “Hairspray” a lado de Zac Efron, escribió en TikTok que es gay. Gracias a eso, cientos de seguidores la felicitaron y la llamaron “ícono gay”. Foto: Twitter @RCLatin1

Pablo Alborán

El cantante español publicó un video en el que puede vérsele tranquilo y exponiendo una verdad que sorprendió a muchas personas: “Estoy aquí para contarles que soy homosexual”, aseguró. También mencionó que este tema no debería ser objeto de polémica y que él, como figura pública, continuará luchando en contra de todas las expresiones que atenten en contra de la libertad y la igualdad. Foto: Twitter @RadioDisneyLA

