Mayra Rojas acusa a excuñado por ROBARSE seguro de vida de Lorena Rojas; "La gente es mala"

Mayra Rojas señaló a Patrick Schnaas por haberse quedado con un seguro de vida de la Lorena Rojas, mismo que pudo ser útil para la familia de la desaparecida actriz.

Durante una entrevista concedida al programa "Sale el sol", Mayra señaló que la única herencia que dejó su hermana es Lucianna, su hija. Cabe destacar que Lorena contrajo matrimonio con Schnaas en 2003 pero se separaron en 2008. Durante este periodo, Lorena Rojas adquirió un seguro de vida que estaba a nombre de su esposo.

¿Qué dice el padre?

En la entrevista, Mayra afirmó que su excuñado se adjudicó este beneficio sin compartirlo con el resto de la familia. "Sí había un segurito, pero el primer esposo de mi hermana se lo robó", enfatizó.

En la actualidad, Lucianna, hija de Lorena Rojas, cuenta con siete años de edad, pero no cuenta con bienes para su manutención. Por otra parte, se afirma que Jorge Monje es su padre, pero esto no está especificado de manera legal, por lo que Mayra Rojas no lo considera en la vida de la menor.

La adpota

Lucianna fue adoptada por Lorena en 2013, pero quedó bajo custodio de Mayra, cuando la actriz falleció en 2015. Incluso, la pequeña ha afirmado que tuvo tres mamás, quien la tuvo en su vientre, Lorena y ahora Mayra.

En la actualidad, Mayra se hace cargo de los cuidados de Lucianna, y así lo hace saber en sus perfiles oficiales de redes sociales en donde comparte los momentos que viven juntas.

Captura de pantalla.

Con información de medios.

rcb