Acapulco Shore 8: Te decimos dónde y cuándo ver el tercer episodio del reality

La octava temporada de Acapulco Shore ha iniciado en medio de polémicas, fiestas al por mayor, mucho alcohol y también peleas entre sus participantes, y los espectadores han seguido minuto a minuto todo lo que acontece al interior de uno de los realities más exitosos de MTV, el cual estrenará su tercer capítulo.

En el pasado episodio los viejos resentimientos comenzaron a fluir y aparecer entre los integrantes de la casa, los cuales originaron peleas y discusiones como la que sostuvieron Chile y Capitán, quienes incluso llegaron a los golpes, situación que obligó a los integrantes de la producción a intervenir para evitar que fuera a mayores.

Capitán fue el protagonista del que se ha convertido hasta ahora en uno de los episodios más incomodos del programa cuando sobre reaccionó a las burlas de Chile, momento en el que el ex deportista casi se le va encima y Karime tuvo que intervenir par recordarle que no era momento para recordar viejos temas en los que más de uno se podría sentir incómodo, no obstante sus intentos fueron en vano y la pelea se desató.

Entre el enojo y el alcohol

Sin que los demás integrantes de la casa pudieran evitar que Capitán, quien se encontraba alcoholizado, se fuera contra Chile, fue el equipo de producción de Acapulco Shore 8 quien intervino para separarlos. Tras esta discusión los demás compañeros coincidieron en que lo ,mejor era que el deportista fuera expulsado debido a su mal comportamiento.

Fue el propio Capitán quien declaró que le llamaron la atención y que lo mandaron al calabozo, por lo que le pidieron que se tranquilizara o tomarían otras medidas al respecto. Tras esta pelea al deportista no se le volvió ver en el segundo episodio del programa.

Hasta el momento se desconoce si realmente fue expulsado de Acapulco Shore, pero esas dudas podrán ser aclaradas en el tercer episodio, el cual se estrenará este martes 11 de mayo a las 10:00 pm por MTV y en streaming por la plataforma Paramount+. La octava temporada del reality se graba desde principio de año en la Casa Arabesque, un legendario espacio que ahora es sede de los excesos, la polémica y las controversias que se generan entre los participantes. Para poder disfrutar del programa, solo hay que sintonizarlo en los siguientes canales:

Canal 726: TotalPlay

Canal 701: SKY

Canal 260: Dish

Canal 685: Axtel

Canal 151: Star TV

Canal 236 (SD) y canal 930 (HD): Izzi

Canal 606 (Digital) y Canal 930 (HD): Megacable

