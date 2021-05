¿Regresará 'El Capitán' a Acapulco Shore 8? Conoce quién es este personaje

Uno de los personajes que, sin duda, ha llamado la atención de casi todas las bellas participantes de la nueva temporada de Acapulco Shore y de las fanáticas del polémico show, es Aaron Albores Alvarez, mejor conocido como ‘El Capitán’.

Con solo dos episodios lanzados de la nueva temporada de Aca Shore 8, ‘El Capitán’ ya fue expulsado de la casa después de un episodio violento que tuvo contra el 'Chile', uno de los integrantes más conocidos del reality show.

Pero, ¿quién es este personaje, de dónde viene, qué hace? Resulta que ‘El capitán’ es un cantante de reguetón, por lo que tras el anuncio de su participación en la nueva temporada el programa de MTV, causó gran expectación.

Álvarez nació el 7 de febrero de 1994 en Cancún, Quintana Roo, solo que más tarde se mudó al Estado de México y actualmente vive en Toluca. El joven estudió arquitectura en el Tec de Monterrey, gracias a una beca deportiva, pues era uno de los mejores jugadores del equipo de fútbol americano de dicha universidad ‘Los Borregos’. Más tarde se iniciaría en la música y comenzó con su carrera como cantante urbano.

Sacan al ‘Capi’ de la casa Aca Shore

Durante el segundo episodio de Acapulco Shore 8, ‘El Capitán’ se ve protagonizando una discusión con Chile, uno de los personajes más queridos de la serie. Este enfrentamiento subió de nivel, y la violencia de ‘Capi’ fue escalando cada vez más.

Incluso, levantó agresivamente una silla, donde se encontraba Chile, pero también Karime, quien de inmediato, se asustó y exigió que calmaran al nuevo integrante. Incluso, personas de la producción y el director, tuvieron que interceder y lo sacaron de la casa. Su desaparición, de pronto, se convirtió en un misterio para los demás integrantes pero también para la audiencia.

Como el mismo se describe: “El Capitán en una fiesta es súper buena onda, es súper amable, peroooo… en algún momento 'se le desconecta el chip', es decir, en otras palabras es malacopa”.

Esta no es la una polémica en la que se ha visto, ya que en el 2018, se dio a conocer que existía una serie de fotos íntimas del cantante. Además, en otra ocasión fue vetado de un antro por dos años, por participar en una pela.

Aún no se sabe si ‘Capi’ regresará a la casa para seguir conquistando a Jaylin, quien fue la más encantada con él, sin embargo, hay evidencias que indican que ya no regresará. Una es que en su Instagram no tiene ningún contenido de la serie publicado. Y otra, es que en una cuenta creada por sus fans, mencionan la confirmación de la expulsión desde hace más de dos meses.

