Francisco Gattorno revela que no deseaba vacunarse contra el Covid-19 : "No tenía de otra"

Cada vez son más las celebridades que realizan polémicas declaraciones externando su rechazo a la vacuna contra el Covid-19, así sucedió con Francisco Gattorno quien reveló que no tuvo otro remedió que aplicarse la dosis por una poderosa razón.

El actor se sumó a la lista de famosos, como María Conchita Alonso y Party Navidad, que se negaban a recibir al vacuna anticovid aunque él decidió colocársela en Estados Unidos por lo que ahora cuenta con las doble dosis de Pfizer.

En un encuentro con los medios de comunicación, el actor fue cuestionado por las declaraciones de Francisco Céspedes, quien dijo no creer en la existencia del virus y motivo por el que no se colocará la vacuna, al respecto respondió que es decisión personal realizarlo o no.

Motivo para vacunarse contra el Covid-19

Francisco Gattorno reveló que él no deseaba vacunarse contra el coronavirus pues odia las agujas y “pinchos”, pero decidió hacerlo por motivos de trabajo.

El actor cubano detalló que en caso de viajar a Cuba y por motivos de trabajo ante su regreso a las telenovelas, decidió aplicarse las dos dosis de la vacuna anticovid en Estados Unidos.

Yo digo que es respetable el criterio de cada quien (…) Yo no le recomiendo a nadie que se la ponga porque no soy ni doctor ni tengo nada de eso, ni que no se la ponga tampoco porque es una decisión de cada quien”, dijo el actor.

Añadió que en todas las grabaciones para telenovelas se realizan constantemente test para detectar el Covid-19 con el propósito de cuidar la salud de los actores y trabajadores, por lo que la vacuna es una forma de tener cuidado.

