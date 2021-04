¡Más bella que nunca! Así luce “Xena, la princesa guerrera” a dos décadas de la exitosa serie

Muchos recordarán que durante la década de los 90’ se transmitió con mucho éxito la serie 'Xena, la princesa guerrera' volviéndose uno de los programas más famosos de las década, que a lo largo de sus seis años de emisión logró conquistar a miles de fanáticos de las historias de mitología y acción.

Protagonizado por la hermosa actriz, Lucy Lawless, la serie catapultó a sus personajes al éxito mundial, pues en pantalla día a día parecían la sensual Lucy junto a su compañera de aventuras 'Gabriel' interpretada por la también atractiva Renée O'Connor.

Además de estas dos bellezas, en algunos episodios también apareció David Carradine, en su personaje de 'Hércules' quien también tenía su exitosa serie por separado, incluso estas apariciones son concederán como de los primeros crossovers de la Televisión.

La exitosa producción noventera catapultó a la fama a sus protagonistas. FOTO: ESPECIAL

Deslumbra con su belleza 20 años después

Recientemente la hermosa actriz de origen neozelandés, cautivó con su belleza a 20 años del estreno de la serie, pues parece que los años no pasan en ella ya que luce radiante, hermosa como fue al interpretar a la 'princesa guerrera'.

Es sabido que la actriz alcanzó la fama debido al éxito de “China”, pero no ha sido el único trabajo por el que se le conoce pues también ha colaborado en otras producciones tales como 'Two And a Half Men', 'Spartacus' y 'Salem'.

La sensual actriz de origen neozelandés también participó en la serie Spartacus'. FOTO: ESPECIAL

La sensual actriz es muy activa en sus redes sociales donde constantemente consiente a sus seguidores compartiendo momentos de su vida profesional y personal, además de que de vez en cuando recuerda su participación en la icónica serie noventera. Así es como luce actualmente, hermosa como siempre.

