Justin Bieber sorprende a todos y lanza "por error" su EP "Freedom"

Tan sólo hace dos semanas, el cantante canadiense Justin Bieber lanzó un álbum de estudio, pero hoy sorpresivamente lanzó un nuevo material con canciones inéditas, se trata de un EP titulado "Freedom".

Cuenta con seis temas; el artista anunció a través de sus redes sociales con un mensaje tan simple como la portada que lo acompaña: la captura de pantalla de un móvil, completamente en blanco de un block de notas en la que puede leerse el nombre del EP.

Ha sido muy prolífico en los últimos meses. Foto: Especial.

Sus creaciones discurren por un sonido sosegado, negro y urbano, entre el hip hop, el r&b y el pop atmosférico; están constituidos en todos los casos excepto en uno por colaboraciones junto a artistas como BEAM, Brandon Love y Chandler Moor, el pastor Judah Smith y Tori Kelly.

Mientras que Justice es una carta de amor a su esposa Hailey Baldwin, "Freedom" es una oda a la religión cristiana, pues habla de tener fe y confianza en Dios, además de que considera que él es el único que puede juzgar a la humanidad.

Los títulos están ordenados así: "Freedom", "All She Wrote", "We're In This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" y "Afraid To Say".

Ya está disponible en algunas plataformas. Foto: Especial.

¿Se ha recuperado?

El pasado 19 de marzo Bieber publicó "Justice", el disco que a su vez veía a la luz solo un año después del previo "Changes", con el que obtuvo tres nominaciones a los últimos Grammy. Y con este nuevo lanzamiento, Justin intensificó su ritmo de producción en comparación con los últimos años, ya que no editó nada en el lustro que siguió al éxito de Purpose (2015). Todo ese tiempo, sostuvo, lo invirtió en una recuperación personal.

Una larga historia

En 2008, el ex ejecutivo de la industria musical Scooter Braun descubrió casualmente el talento de Bieber cuando navegaba casualmente en YouTube y decidió que el joven tenía madera para estar en las grandes ligas. Un año después Bieber sacó a la venta “One time” y el resto es historia.

msb