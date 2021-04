Belinda luce idéntica a Andrea Legarreta, ¿Le robo el look? | FOTO

Belinda ha robado las miradas, no solo por participar en La Voz México y deslumbrar a todos con sus increíbles looks, pues en redes sociales es la sensación y es que cada que postea una imagen, al menos en Instagram ésta recibe cientos de comentarios y miles de likes. No es de extrañar, pues además de bella es una mujer con mucha influencia.

Sin embargo, en esta ocasión los fanáticos no dudaron en compararla con otra de las estrellas más queridas de la televisión. Nos referimos a Andrea Legarreta, conductora del programa matutino Hoy. Y es que según los internautas, las dos féminas tienen un gran parecido que no había sido evidenciado hasta este momento.

Fue a través de una publicación que hizo Belinda a través de su cuenta de Instagram, que además de ser en blanco y negro, deja ver las pecas que cubren su rostro junto con algunas mechas de cabello que se asoman con ligereza. En esta foto no solo recibió halagos, pues la cantante fue insistentemente comparada con la presentadora de Las Estrellas.

Y es que los usuarios aseguran que tiene un parecido asombroso con la también esposa de Erik Rubín. Entre los comentarios no se dejan de leer opiniones como "¿Andrea Legarreta o Belinda?", "No pareces tú", e incluso hubo quien la llamó la "Gemela de Andrea Legarreta". Otros más señalaron que no se reconoce, pero luce muy hermosa.

Aunque Beli no se ha pronunciado al respecto de estos comentarios, no queda duda que su belleza es natural y que su presencia en las redes sociales causa sorpresa entre sus fans, pues la famosa no remedia en publicar si increíble gusto por la moda.

¿Tu qué opinas?, ¿Se parecen? En El Heraldo de México queremos escucharte.

Con información de Revista Fama

