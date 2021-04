María Félix: Esta actriz habría provocado los CELOS de "La Doña" por su belleza

Cuando se habla de la época de Oro del Cine Mexicano se tiene que mencionar a María Félix, quien cautivó al público por su actuación, porte y belleza. Sin embargo, debido a que en esta etapa había muchas actrices, varias veces se dijo que "La Doña" tenía celos de sus compañeras.

Quien estuvo siempre bajo ese rumor fue Elsa Aguirre, quien es recordada por sus papeles en citas como Cuidado con el amor, Medianoche y Como enfriar a mi marido. Solo una vez tuvo la oportunidad de trabajar junto a quien diera vida a Doña Bárbara, pero fue la misma diva del cine quien pidió a otra actriz, acción que hizo que las habladurías aumentaran.

Elsa trabajaría junto a María Félix en la película La cucaracha de 1959, pero de acuerdo a los registros, la protagonista de Tizoc habría pedido que su co-protagonista fuera Dolores del Río, con quien también se le relacionaba negativamente, pero que después de esta cinta lograrían una relación mucho más cercana.

“Algo pasó ahí y pusieron a Dolores del Río, algo pasó pero si lloré porque esa era la oportunidad para quitar lo que se hablaba de que Elsa Aguirre era del pueblo o que si era María Félix”, dijo la actriz que hoy tiene 90 años, quien vio en ese proyecto una oportunidad para terminar con los rumores.

María Félix y Elsa Aguirre Foto: Especial

¿María Félix odiaba a Elsa Aguirre?

Mientras María Félix ya tenía una larga trayectoria en el cine, Aguirre apenas comenzaba su carrera, pero rápidamente llamó la atención del público y la comenzaron a comparar con la famosa Doña, quien al parecer no estaba nada de acuerdo en que fuera comparada.

En tanto, Elsa Aguirre dijo durante una entrevista que nunca le dio importancia a lo que decían de su rivalidad con María Félix, pues en ese momento estaba enfocada en su carrera, por lo que nunca hizo caso a las comparaciones hasta mucho tiempo después,

"Ni en cuenta, ni siquiera me ponía a pensar, ya con el tiempo con el correr, comencé a darme cuenta quien era María, de lo hermosa, de su personalidad de su belleza de todo, poco a poco me fui dando cuenta, pero en aquel entonces, no me importaba nada ni nadie," dijo Elsa Aguirre en una entrevista.

Aunque la actriz nunca pudo tener una amistad con María Félix, siempre la admiró por su trabajo y por ser una de las intérpretes del cine más reconocida a nivel internacional.

