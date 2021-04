Facundo sufrió acoso sexual; ésta fue su experiencia

Desde hace tiempo han surgido denuncias por acoso sexual en el mundo del espectáculo, práctica que ha cobrado muchas víctimas a cambio de buscar la fama. Aunque parezca un tanto imposible, el ahora conductor de televisión Facundo, también recibió una propuesta de este tipo.

Facundo relató que esta experiencia ocurrió cuando tenía tan sólo 18 años y buscaba una oportunidad para dar a conocer su grupo musical, por lo que un señor le hizo una oferta a cambio de ayudarlo.

De acuerdo con el también locutor, el hombre era un alemán que estaba dispuesto a darle dinero para producir un disco, siempre y cuando Facundo tuviera relaciones sexuales con él una vez al mes.

En la entrevista para el programa Venga la Alegría, el comediante señaló que no aceptó la oferta, ya que, a pesar de estar joven en ese momento, tenía la opción de elegir.

Aunque, explicó, vivió con cierto miedo durante un tiempo, ya que dedujo que esa clase de personas poderosas son las que obtienen lo que quieren sin importar lo que cueste.

Recordó: "Me dijo 'te voy a usar una vez al mes, es rápido, sólo dime cuánto quieres’, y yo dije, ‘estás loco, no quiero’, y me decía ‘es que van a vivir felices tú y tus amigos'".

Para fortuna de conductor, el sujeto terminó en la cárcel, porque era un traficante y ya no supo nada más de aquella persona.

