Madrastra de Frida Sofía presenta pruebas que incriminan a Alejandra Guzmán; checa los detalles

La familia paterna de Frida Sofía ha tomado una postura de defensa frente a las declaraciones de Alejandra Guzmán, pues la cantante aseguró que no tiene contacto con Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, desde hace 29 años.

En una entrevista con Adela Micha, Alejandra dijo que no ha visto al cantante desde hace casi tres décadas debido a las agresiones de las que era víctima cuando estaba con él. Además, afirmó que no está interesada en relacionarse de nuevo con el padre de su hija y solicitó que si quiere apoyar a Frida Sofía, lo haga de verdad.

“En 29 años no he hablado con él y no quiero volver a hablar con él porque él se olvidó de las golpizas que me daba, por eso me separé de él, yo nunca lo he hecho público. Pero al final yo he tenido que salir adelante de muchos abusos, y nunca me casé con él”.