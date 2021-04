Pepe Aguilar exhibe a su hijo Leonardo en transmisión en vivo; "está bien dotado"

Uno de los hombres más respetados del mundo de la música ranchera es Pepe Aguilar, quien ha tenido enormes éxitos en su carrera y ha sumado millones de seguidores con su música y las canciones que lo han vuelto uno de los preferidos.

Además cuenta con una hija muy querida también en el gremio y que actualmente se mantiene como una de las mujeres más importantes dentro de la música regional como lo es Ángela Aguilar, quien ya suma millones de fans a pesar de su corta edad.

Leonardo Aguilar, un hijo muy especial

Y ahora, el cantante mexicano también se puede sentir muy orgulloso de otro de sus vástagos, Leonardo Aguilar, quien todo indica que va a seguir los pasos de su padre en el mundo de la música y en el mismo género ranchero.

Sin embargo, esto no siempre puede traer consecuencias favorables, ya que a veces ser guiado por la familia también implica que conozcan todos tus secretos y fue justo aquí donde Leonardo fue ventaneado por su papá Pepe Aguilar, en una transmisión en vivo.

Pepe Aguilar exhibe a su hijo en transmisión en vivo

Y es que Don Pepe comentó que en una ocasión su hijo enfrentó un problema en su parte íntima a la edad de 13 o 14 años, en donde él tuvo la confianza de explicárselo a su padre y pedirle que lo revisara para saber si algo malo le estaba sucediendo.

Pepe Aguilar explicó que en un inicio no quería porque él no era doctor, pero ante la petición de su hijo no se negó y aquí vino el comentario curioso del cantante, ya que comentó que cuando auscultó a su hijo, descubrió una situación que lo llenó de orgullo.

En la transmisión en vivo, señaló que su hijo estaba muy bien dotado y que eso lo llenaba de orgullo y felicidad, a lo que su hijo Leonardo interrumpió y señaló que su papá seguramente estaba bebido por todas las cosas que estaba mencionando en el video.

