VECINOS: ¡Jorjais tiene una HIJA! Conoce quién es la MUJER que forma parte de su familia: FOTO

El programa "Vecinos" está presentando sus nuevos capítulos como parte de la programación dominical de la televisora de San Ángel y en esta ocasión el protagonista de este capítulo ha sido el personaje de "Jorjais".

Este entrañable personaje que personifica Manuel "Flaco" Ibáñez ahora ha vivido un momento muy especial, después de que se ha dado a conocer en la serie que tiene una hija, quien lo ha ido a buscar para reencontrarse con su padre.

No quería encontrarse con ella

Lo que llama de primera la atención es que su hija, de nombre Georgina, llega para buscar a su papá quien sorprende durante la transmisión del capítulo ya que aparentemente no quiere reencontrarse con ella, por una razón especial.

Él no tiene intenciones de verla en un inicio porque como se encuentra en un aspecto nada envidiable, él platica que no quiere que su hija la vea así, pero con lo que no contaba Jorjais es que su hija Georgina se encontraba escuchando todo detrás de él.

Ella le demuestra que es "hija de tigre"

Y fue cuando finalmente dio la vuelta cuando se percató que su hija estaba detrás y escuchó todo, a lo que él quiso salir por la tangente señalando a dos de los vecinos con los que supuestamente iría al cine.

Sin embargo, no se puede zafar y al final del día, Georgina en su primer día de aparición comienza a darle toda una cátedra a su padre de cómo pedir dinero en la calle, lo que provoca que su hija impacte en él y también en Luisito.

