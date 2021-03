Cepillín tuvo fuerte pleito con Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres; te contamos cómo fue

Fue en junio del 2020 cuando Cepillín y Eduardo Videgaray protagonizaron un pleito que cobró fuerza en redes sociales al grado de convertirse en tendencia, pues el payaso explotó cansado de las burlas y ataques que recibió por parte del conductor y su, ahora esposa, Sofía Rivera Torres.

El payasito regiomontano, quien durante 50 años de carrera artística, cautivó al público infantil fue contundente al frenar los ataques en su contra por lo que envió los mensajes "ya sacarte boleto conmigo" y "no perdono ni olvido", además que le recomendó criticar primero a sus familiares metidos en la política.

El conflicto cobró fuerza cuando los presentadores del programa "Qué importa" se pronunciaron sobre esos comentarios en tono sarcástico y de burla a quién calificaron de "viejo", lo que encendió la polémica.

Fue entonces cuando su hijo Ricardo salió en defensa de su padre Ricardo González Gutiérrez, y ambos dijeron que se agarrarían a golpes con Videgaray, pues sin importar la edad del payasito, aún tenía cómo defenderse.

Cepillín insultó a Sofía Rivera Torres

Dijeron que todo había sido broma. Foto: Especial

Las cosas subieron de tono y desde luego que la entonces prometida de Videgaray no salió ilesa de este pleito, pues el cantante infantil dijo que Sofía Rivera Torres era una mujer "vulgar y corriente" a quien criticó por su manera de conducirse en televisión.

Pero la cosa no paró ahí, pues criticó el cuerpo de la conductora de quien dijo se sentía la muñequita del pastel y criticó su relación con Videgaray, pues es un hombre varios años mayor que ella.

Desde luego que la pareja no se quedó callada y salieron a burlarse de los comentarios de Cepillín usando pelucas de colores, figuras hechas con globos y narices rojas, pero dijeron que todo había sido una broma.

“Sin Yolanda hijo de Cepillín, me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor, relajen la raja, disfruta la fruta. Somos colegas. No te lo tomes tan enserio", contestó Videgaray.

Mientras que su pareja dijo que no volverían a hablar ni de Cepillín, ni de su hijo, por más que digan que Juan Gabriel no está muerto, pues hay que recordar que él defendía esa teoría, sobre la falsa muerte de "Divo de Juárez.

Así fue el sonado pleito entre Cepillín y Eduardo Videgaray

