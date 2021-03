'El vengador del futuro' ('Total recall, en inglés), se estrenó el 1 de junio de 1990, y de inmediato se convirtió en una de las películas más afamadas del actor Arnold Schwarzenegger. Este filme es una de las mejore adaptaciones que se han realizado del cuento 'We can remember it for you wholesale', del autor Philip K. Dick. La historia es muy compleja, por lo que muchos espectadores tuvieron que volver a ver el filme para lograr entender sobre qué iba la cosa.

La producción de 'Vengador del futuro' fue una de las más adelantadas de su tiempo debido a sus incontables efectos especiales, que eran toda una sensación a inicio de los años noventa. Por ejemplo, durante la escena en donde Schwarzenegger va dentro de un vagón y la toma se abre de manera magistral o donde una imagen aparece escaneada parecen ser nada extraordinarias en la actualidad, pero en ese momento representaban todo un reto en el séptimo arte. El filme obtuvo un premio Oscar en este rubro.

CDMX le abre las puertas a Hollywood

Además de Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin y Sharon Stone también figuran en los créditos. Para esta última, la película sirvió de trampolín para desarrollar una extraordinaria carrera. Mientras que Ticotin atravesaba por un excelente momento, pero a partir de aquí agarró un segundo aire. Mientras que para Schwarzenegger representó todo un hito, pues se mantuvo en el top de Hollywood. Gracias a este filme, recibió críticas positivas ya que la trama era de ciencia ficción y no solo de acción, como estaba acostumbrado.

El largometraje fue dirigido por Paul Verhoeven, ya tenía experiencia pues también se había hecho cargo de RoboCop (1987). 'Vengador del futuro' fue el preámbulo para que el director realizara 'Bajos instintos' en 1992 y posteriormente 'Starship Troopers' de 1997. A partir de ese momento, sus películas han carecido de la grandeza de estas obras de los noventas.

En años recientes, los mexicanos se sorprendieron por la grabación de 'Spectre', película del 007, protagonizada por Daniel Craig, que se realizó en algunos puntos de la Ciudad de México. Incluso, su temática aborda la tradición de Día de Muertos. Pero esta no fue la primera película realizada en la capital mexicana. 'Vengador del futuro' contó con un gran presupuesto por lo que muchas locaciones se desarrollaron en emblemáticos lugares de la ciudad.

'Vengador del futuro' se rodó en las siguientes locaciones.

* Estudios Churubusco.

* Hotel Nikko de Polanco.

* El Heróico Colegio Militar que se encuentra en la carretera México-Cuernavaca.

* Glorieta de metro Insurgentes.

* Metro Chabacano.

