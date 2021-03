Mejores películas DISNEY PLUS: ¿Cuándo se estrena "Raya y el último dragón" y cuánto costará verla?

"Raya y el último dragón" tiene todo para entrar a la lista de las mejores películas de Disney Plus, y es que este nuevo film ya se ha estrenado hoy en la plataforma de streaming.

La nueva princesa Disney no podía llegar en mejor momento: Raya es una guerrera que debe unir a su pueblo para salvarlo de una amenaza que ha fracturado a la sociedad.

"Raya and the Last Dragon" centra su acción en un reino inspirado por el sudeste asiático que, a pesar de toda la imaginación, resulta increíblemente cercano al mundo real.

Raya es una princesa experta en artes marciales entrenada desde pequeña y vive en Kumandra, una tierra en discordia donde cada pueblo busca su propio beneficio.

En un acto de generosidad, los dragones se sacrifican para salvar a los humanos, pero la miseria y escasez despiertan la desconfianza en el reino, ahora dividido en pequeños territorios que parecen irreconciliables.

Aunque la producción de Raya y el último dragón comenzó en 2018, pareciera que Disney hace una alegoría del mundo real con una introducción que sugiere que, a pesar de toda adversidad, el peor enemigo del ser humano es... el ser humano.

¿Cuándo se estrena "Raya y el último dragón" y cuánto costará verla?

El estreno "es hoy" y se podrá ver por un costo adicional de 30 dólares para Estados Unidos o 329 pesos para México, por un tiempo limitado del 5 al 19 de marzo, sin embargo, no será un contenido de paga permanente ya que a partir del 23 de abril se podrá ver sin costo adicional la que promete ser una de las mejores películas de Disney Plus.

Reparto de la película "Raya y el último dragón"

Danna Paola, quien previamente interpretó a Rapunzel en la versión en español “Enredados”, está emocionada de poder prestarle su voz a una princesa independiente que vive sus propias aventuras y no usa vestidos de gala.

La actriz y cantante mexicana también interpreta el tema principal “Hasta vencer”, una canción con mucha magia a decir de la cantante, que podrá escucharse en los créditos de la película.

En inglés, el elenco incluye a varios artistas de origen asiático. Kelly Marie Tran, conocida por su papel de Rose Tico en películas de Star Wars, y la comediante y cantante Awkwafina para la voz de de Sisu.

Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh y Benedict Wong son otros miembros del elenco original.

Aunque Raya se estrenará en la plataforma de Disney Plus, los animadores han creado una cinta perfecta para los cines con una imagen sorprendente, texturas hiperrealistas y personajes que emulan casi a la perfección la expresión humana.

No te pierdas la que será una de las mejores películas de Disney Plus.

Con información de agencias.

jos