¿Cómo darse de baja de HBO GO, Disney Plus y Prime Video? Te explicamos el proceso

Muchas veces la emoción por los servicios de streaming nos lleva contratar todos, pero cuando el presupuesto es apretado, se tienen que hacer ciertos recortes o tal vez es el caso de que te suscribiste al periodo de prueba y ahora quieres darte de baja; algunos proveedores no tienen tan a la mano las opciones de cancelación, pero no te preocupes, aquí te diremos cómo suspender tu afiliación Disney Plus, Prime Video y HBO GO.

Disney Plus

Probablemente la emoción y la nostalgia te arrastraron a contratarlo, pero en pocos días agotaste el catálogo y ya no te parece interesante. Si deseas dejar de dar tu dinero a Disney debes saber que es más fácil desde una computadora. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a este enlace, luego de entrar, elige tu perfil, selecciona Cuenta y luego Detalles de facturación.

Ahí, aparecerá Cancelar suscripción, así que sólo deberás confirmar. Si cancelas antes de la fecha de corte, no te preocupes, podrás seguir disfrutando de Disney Plus hasta el final de la facturación actual.

Prime Video

En caso de que ya no quieras Prime Video, hay una serie de pasos a seguir si tu suscripción paga desde un tercero, por ejemplo, un proveedor de servicios móviles, de ser así, tendrás que comunicarte directamente con tu compañía telefónica para dar de baja el servicio.

Si no es el caso, entonces lleva a cabo los siguientes pasos:

Ve a Cuenta y configuración

Selecciona Mi cuenta. Selecciona Finalizar suscripción en la página y confirma la operación. Como alternativa, si tienes acceso a Prime Video como parte de una suscripción a Amazon Prime, selecciona Editar en Amazon en la sección Mi suscripción y selecciona Cancelar en la página que aparece.

Luego de este procedimiento, Amazon se asegurará que todas las suscripciones adicionales vinculadas a Amazon Prime no se renovarán al finalizar la suscripción del servicio.

HBO GO

Al igual que en Prime Video, HBO GO depende de los proveedores como Apple, Google Play, Roku, etc.

Para el caso de Apple y Google Play:

Dentro de la aplicación HBO GO, ve a Configuración .

. Dirígete a la pestaña de Suscripción y selecciona Cancelar .

y selecciona . Confirma que deseas continuar.

que deseas continuar. Asegúrate de completar todo lo que te pide, pues a veces el procedimiento es engañoso y si no te fijas, la suscripción continuará activa y cargos a tu método de pago.

Para Roku:

Presiona el botón de inicio en tu control remoto Roku .

. Busca el canal HBO GO .

. Pulsa el botón de asterisco para abrir el menú Opciones.

para abrir el menú Opciones. Selecciona Administrar suscripción y luego Cancelar.

Después, aparecerá un mensaje que indica cuánto tiempo tendrás acceso al contenido y los servicios. Cuando la fecha se acerque, te mostrará un recordatorio, para que sepas que ya no tendrás acceso a la plataforma.

