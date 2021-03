NETFLIX: New Amsterdam, la nueva serie que promete superar a Grey's Anatomy

La la serie médica New Amsterdam, llegó a Netflix y rápidamente se posicionó en la plataforma. Esta historia promete superar a la seri favorita de cientos de usuarios, Grey's Anatomy, la cual lleva 17 temporadas. New Amsterdam gira entorno a una clínica que pasa por una situación bastante mala tanto en su reputación como de manera financiera.

Resulta sorprendente que New Amsterdam, serie emitida por primera vez en 2018, también esté robando toda la atención del público de Netflix. Además, New Amsterdam hace una crítica al sistema de salud que se vive en el país estadounidense, pues la atención que se le brinda a los pacientes es casi nula y el material para su atención realmente es escaso. Así que no todo es dramatismo, también se muestra un poco de la realidad a la que se enfrentan tanto médicos como pacientes.

¿Quiénes son los personajes?

El guapo y atento doctor Max Goodwin es interpretado por Ryan Eggold, quien participó en 90210, Beverly Hills: la nueva generación. Mientras tanto, Iggy Froome, el psiquiatra y director de Psicología, es representado por Tyler Labine, a quien hemos visto en Escape Room o Big Bear. Además, la serie también cuenta con la participación de Freema Agyeman como Helen Sharpe, una doctora que añora convertirse en madre.

¿De qué trata?

La serie, cuenta con dos temporadas, se basa en el libro 12 pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue, de Eric Manheimer, quien fue director del hospital. Sin embargo, en la serie se le cambió el nombre para evitar problemas legales. Se sabe que el centro de salud fue fundado en 1736 y es el más antiguo del país norteamericano, sin olvidar que su atención fue de gran importancia tras el atentado del 11 de septiembre de 2001.

Las series médicas tienen algo especial que atrapa a todos los televidentes. Grey’s Anatomy nos muestra a Meredith, una cirujana que siempre busca la forma de ser la mejor, en Dr. House se nos presentó a Gregory House, un peculiar médico con una singular personalidad y en The Good Doctor, Shaun Murphy, quien con una memoria y mente prodigiosa, es uno de los mejores en su trabajo..

Con información de Ok Chicas

dgp