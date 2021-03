José Eduardo revela que uno de los Derbez lo contagió de Covid-19 y se va con todo contra su hermana Aislinn

José Eduardo Derbez volvió a entrar en polémica, en esta ocasión debido a que durante una entrevista que tuvo con su hermana Aislinn reveló que un miembro de su familia habría sido el responsable de haberlo contagiado de Covid-19; además se enfrascó en un debate con ella ya que, de acuerdo con su versión, su hermana minimizó el contagio que tuvo de coronavirus.

Fue hace seis meses que José Eduardo dio a conocer que había contraído el virus y en esta ocasión, mientras entrevistaba a Aislinn Derbez, surgió de nuevo el tema al asegurar que Vadhir fuer el responsable de contagiarlo de la enfermedad durante un viaje que realizó a Los Angeles, y en el cual lo visitó en su departamento.

Por lo que en el segundo episodio de La magia del caos, el podcast de Aislinn, la actriz defendió a su hermano Vadhir de las suposiciones de José Eduardo y aseguró que era imposible que él fuera el responsable de contagiarlo. Fue entonces que el protagonista de Renta Congelada reconoció que un día después de llegar a la Ciudad de México, procedente de ese viaje, acudió a una boda.

Los síntomas llegaron después de la boda

De acuerdo con lo que declaró José Eduardo Derbez durante el encuentro con su hermana, reconoció que los primeros síntomas que tuvo de la enfermedad se manifestaron un día después de haber acudir a la boda en Ciudad de México, por lo que consideró imposible que imposible que este fuera el origen de la misma.Así que dude nuevo apuntó a su hermano Vadhir como el responsable.

“Al día siguiente regreso a la Ciudad de México (…) no lo defiendas, y bueno, fui a una boda de mi mejor amigo, eran 20 personas. Mis síntomas empezaron el domingo, la boda fue el sábado. No te dan tan rápido los síntomas, el virus tiene que mutar… Ya me siento como Paty Navidad hablando así”, explicó José Eduardo.

Esta declaración provocó las risas de Asilinn quien de nuevo señaló que dudaba que se hubiera contagiado en ele departamento de Vadhir: “Estuviste en el avión, ¿te cuidaste bien?… José Eduardo, todo indica que fue en la boda… y no, no me vengas con que no, fuiste a una boda, fueron 20 personas, te quitaste el cubrebocas, tomaste…, ¡se bajaron tus defensas!”, detalló la hija de Eugenio Derbez.

Por su parte, José Eduardo agregó que suponiendo la teoría de su hermana, tras la boda de su mejor amigo, ninguno de los invitados, con los que él tuvo contacto, se enfermó, por lo que siguió dudando que la boda fuera la fuente de origen del virus. Finalmente, y para no dar más vueltas a la discusión, Aislinn prefirió que su hermano platicara acerca de cómo vivió la enfermedad mientras permanecía en la Ciudad de México, a lo que José Eduardo respondió que se sentía muy mal ya que le dolían los ojos y todo el cuerpo.

