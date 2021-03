¿Accidente, embarazo, una trampa? SELENA QUINTANILLA a 26 años de su muerte aun quedan misterios sin resolver

Selena Quintanilla Pérez cumple hoy, 31 de marzo, 26 años de su trágica muerte a manos de Yolanda Saldívar. El asesinato de la reina del Tex-Mex aún sigue envuelto por varias dudas y misterios sin resolver.

A más de dos décadas su partida, la vida y la muerte de Selena Quintanilla siguen dando de qué hablar, al igual que la acción de Saldívar y el por qué le disparó.

Selena Quintanilla tenía tan sólo 23 años cuando estaba en la cima de su carrera, estaba catalogada como la “Madonna latina” de ese entonces, había vendido millones de discos y su música sonaba en todos lados.

Fue el 30 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar, quien era su mejor amiga y presidenta de su club de fans, la citó en el motel Days Inn, en Corpus Christi, para discutir sobre los supuestos fraudes que Saldívar cometía en la boutique de ropa de la cantante.

Yolanda ya había sido despedida por Abraham Quintanilla cuando se vio con la intérprete de “Como la flor” en el Days Inn un día después, donde le confesó a la cantante que había sido víctima de violación. Selena la llevó a un hospital para ser atendida, pero los médicos no encontraron nada.

View this post on Instagram

Ambas regresaron al motel y comenzaron a discutir cuando Yolanda sacó el arma y Selena quiso huir, sin embargo, Saldívar alcanzó a dispararle. Aunque la cantante logró llegar hasta la recepción para pedir ayuda, finalmente murió por el daño a una arteria dañada por el disparo.

Yolanda Saldívar ha insistido todos estos años que el asesinato de Selena Quintanilla fue un accidente al disparársele el arma. Según su versión, fue Saldívar quien le dijo a Selena que ya no quería trabajar para ella.

"Ella (Selena) bajó, me agarró de los pies y me dijo que no la dejara", contó Yolanda Saldívar a los policías la noche del asesinato, "y cuando caminaba hacia la puerta, iba en ángulo. Le dije: 'No cierres la puerta'. Y en ese instante, el arma se disparó”.