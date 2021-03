Esta es la canción que ÁNGELA AGUILAR le cantará al amor de su vida: VIDEO

Ángela Aguilar siempre se ha manifestado como una joven que, además de talentosa, es muy sincera al mostrar sus emociones. Esto quedó claro la ocasión que cantó en vivo el tema De Mí Enamórate, añejo éxito de 1986 creado por Juan Gabriel e interpretado por Daniela Romo. Cuando Ángela canta esta canción, ha decidido que sea, en un futuro, para su ser amado.

Así lo manifestó la joven en una de tantas ocasiones que ha cantado este tema en vivo, acompañada de mariachi. Y es que es tanto su amor por este tema, que en innumerables ocasiones lo interpreta. Es notorio lo bien estudiado que tiene cada fraseo y el sentido emotivo que le provoca.

Su papá no le permite tener novio

De forma divertida, pero real, Aguilar confesó que su papá, Pepe Aguilar, no le permite tener novio. Esto al cuestionarse si este tema se lo dedicaba ya a algún amor de la actualidad.

"(No tengo novio) primero, porque mi papá no me deja. Segundo, porque no quiero", comentó entre las risas del público presente.

"Pero, cuando mi papá me deje tener novio, cuando yo quiera tener novio y ese novio me rompa el corazón, le voy a dedicar esta canción", y así comenzó a sonar 'De Mí Enamórate'.

Así la cantaba Daniela Romo en 1986

El tema De Mí Enamórate ha sido interpretado por gran cantidad de intérpretes, incluso, en distintos géneros. Además de Ángela Aguilar en años recientes, el tema ha sido un éxito en la voz de Myriam de La Academia, quien la cantó durante la primera generación de ese exitoso reality show, esto en el 2002.

El mítico salsero Tito Nieves también la ha interpretado en versión salsa, un auténtico agasajo musical. Y, como nadie quizá, Juan Gabriel interpretó en Bellas Artes esta canción, su canción, con el acompañamiento de orquesta.

