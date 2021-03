BTS: Jungkook revela que terminó de escribir este ÉXITO en menos de un día

La mayoría de los integrantes de BTS han escrito una canción del repertorio de 'Be', el último álbum de la exitosa agrupación que contiene los éxitos 'Telepathy', escrita por Suga y 'Stay', obra de Jungkook, el miembro más joven que demoró menos de 24 horas para terminarla.

El miembro más joven de BTS además de cantante, es bailarín, tenista y pintor, razón por la cuál recibe el nombre de 'Golden Maknae'.

Genio detrás del éxito

Al mismo tiempo, Jungkook colaboró en algunas de las canciones más exitosas del afamado conjunto de K-Pop tales como 'Your eyes tell me', 'Magic shop' y el proyecto en solitario de 'My time'.

Ahora, para el más reciente trabajo discográfico de BTS, Jungkook ayudó con el tema 'Stay', misma que reveló haberla terminado en menos de un día. Debido a una entrevista realizada por J-Hope, los seguidores de esta boy band aprendieron más sobre el proceso de escritura.

¿Quién es Jungkook?

Jungkook es el vocalista principal y bailarín del grupo sensación BTS. Nació el 1 de septiembre de 1997 en la ciudad de Busan y previo a nombre artístico actual, barajeó otras posibilidad des como Seagull, Ean y Tattoo, previo a su debut como cantante.

En 2011, participó en el programa de audiciones 'Super star K season 3', de la empresa Mnet. Aunque no figuró entre los finalistas, recibió ofertas de otras agencias de entretenimiento tras su salida del programa. Actualmente, tiene un crush por la cantante de IU, a la que elogió después de ganar el premio a Mejor Álbum del Año.

Con información de La Verdad Noticias.

rcb