Pierce Brosnan: Llegará al universo de DC con "Black Adam" como superhéroe

Primero lo vimos con el universo de Marvel, durante años. Personajes de los muchos que aparecieron en sus historietas hicieron su salto a la pantalla grande, en grupo y con cintas en solitario. En el caso de la "tiendita de enfrente", DC se está poniendo a trabajar para recuperar mucho del terreno que perdió tras anunciar a Pierce Brosnan, actor que le dará vida a "Doctor Fate" (Doctor Destino).

De acuerdo con THR, "Black Adam" será el primer proyecto de superhéroes en el que participará el irlandés. Este proyecto comenzará su rodaje para abril bajo la dirección de Jaume Collet-Serra; sin embargo, no tiene fecha de lanzamiento hasta el momento.

¿Qué otros papeles ha hecho Pierce Brosnan?

Brosnan es conocido por ser el quinto actor en interpretar a James Bond: "GoldenEye", "El mañana nunca muere", "El mundo nunca es suficiente y Muere otro día". Participará en Cinderella junto a Camila Cabello; "Not Bloody Likely" con Helena Bonham Carter, "The Medusa", "The Misfits", "Youth", "The King's Daughter", "False Positive" y "The Last Rifleman".

¿Qué actores más aparecerán en "Black Adam"?

Además de Brosnan, la película contará con la participación de Aldis Hodge como Hombre Halcón y Quintessa Swindell como Cyclone.

