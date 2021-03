Marco Antonio Solís, "El Buki", revelará detalles de su vida privada en documental biográfico

El compositor Marco Antonio Solís, mejor conocido como "El Buki", estaría preparando un documental biográfico en el que relataría algunos de sus aspectos personales e íntimos, por lo que sus fanáticos podrían ser sorprendidos con noticias sobre dicho proyecto.

La noticia fue adelantada por la hija del propio cantante, Beatriz Solís, quien comentó que fue invitada a participar en la producción por el intérprete de "Si no te hubieras ido".

Sin embargo, Beatriz aseguró que no tiene mayores detalles del documental biográfico, ya que es algo que se ha mantenido en secreto y que todavía está en desarrollo.

"Sí, ahí voy a andar de mitotera, ahí me van a ver… la verdad que no tengo mucha información, simplemente mi padre me pidió colaborar en él", expresó.

La hija del compositor aseguró que el pública tendrá posibilidad de conocer distintas facetas de su padre, ya que a pesar de ser alguien reservado, cuenta con un gran sentido del humor y también lo podrán ver como abuelo.

