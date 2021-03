Disney Plus: Estos son los estrenos de abril del 2021 en la app

En unos días llegará el mes de abril y con él los estrenos en las plataformas de streaming. En el caso de Disney Plus se esperan al menos cinco fechas que serán primordiales para conocer lo nuevo del catálogo para los suscriptores.

En primera instancia, a lo largo del mes se contarán con nuevos episodios de "The Falcon and The Winter Soldier" durante todos los viernes del mes y desde las 2:00 horas.

Además de esto, se vienen los estrenos de los nuevos capítulos de "The Mighty Ducks", la cual es una continuación a la película de los 90 que narraba la historia de un peculiar equipo de jockey sobre hielo. Se suman a estos los nuevos capítulos de las series "El Ristorantino de Arnoldo", "Conecta y Canta" y "Raro pero Cierto".

2 de abril

La primera fecha importante del mes está ligada a las producciones de National Geographic, ya que casi todos los nuevos productos están ligados al mundo animal y a los documentales. Se estrenarán las siguientes. No te puedes perder "Secretos Veterinarios".

Descendientes 3.

El Reino de la ballena azul.

Tiburones del triángulo de las bermudas.

Secretos Veterinarios.

9 de abril

Las películas y series se tornarán más familiares durante este día, debido a que se incluirán algunas historias de todo tipo, pero que pueden gustar a todos los integrantes del hogar. "El Gran Showman" es áltamente recomendable.

El Gran Showman.

Las aventuras de Ladybug (temporada 3).

Fresh Off The Boat (temporada 1, episodio 6).

Saving Notre Dame.

Corazón de León.

Apariencias.

Mamá se fue de viaje.

El Arca.

El Pintín al rescate.

Cóndor Crux.

Selkirk, el verdadero Robison Crusoe,

Patoruzito.

La plataforma tiene nuevos capítulos de varias series.

16 de abril

El catálogo no sumará nuevas producciones sino hasta mediados de mes con algunas entregas variadas para los amantes de la plataforma que pertenece a Disney. "Los Ciclos de la Tierra" tiene todo para entretener a la familia.

Big Shot: Entrenador de Élite.

Los Ciclos de la Tierra.

La Casa Búho.

Los vecinos Green (primera temporada).

El increíble dr. Pol (temporada 8, episodio 16).

Salvajemente Famosos (temporada 5).

Greta: El futuro es hoy.

23 de abril

Este día se permitirá a los usuarios que no tienen una membresía premium ver la película "Raya y el Último Dragón", además de otras producciones que están más ligadas al contenido documental o de realidad de la plataforma.

Secretos de las Ballenas.

Cambio de hábito.

A todo ritmo.

Photo Ark.

Regreso al Titanic.

Raya y el Último Dragón.

30 de abril

El día del niño se estrenará el siguiente episodio de "Unidos", el cual dará a conocer todos los secretos detrás de la producción de "The Falcon and The Winter Soldier". Además, incluye un programa infantil que continúa la historia de "Enredados".