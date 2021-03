Tigres del Norte: Camelia "La Tejana" y la historia de su FAMOSO éxito "Contrabando y traición" | VIDEO

Dentro de a historia regional mexicana, los narcocorridos han tenido un papel fundamental para el desarrollo de la misma, sin embargo algunas veces, esto se ha prestado para creer que los artistas tienen un fuerte vínculo con el narcotráfico, incluso, algunas lamentables muertes de artistas a cargo de atentados, se han relacionado con ello, a lo que la agrupación mexicana clásica por excelencia, Los Tigres del Norte, tiene una forma distinta de ver las cosas.

Luego de que se estrenara la serie Camelia, La Tejana, misma que por fortuna interpretaron el tema principal "Contrabando y traición", los hermanos Hernández, mejor conocidos como los Tigres del Norte, han compartido la historia sobre ésta valiente y traicionada dama, que según la canción, mataría a quién se burló de ella dejándola con el corazón roto.

Mujer fiel

“Es que Camelia nos puso a trabajar desde 1973, cuando grabamos el tema ‘Contrabando y traición’; desde entonces a la fecha, gracias al cariño y a la preferencia del público, nunca nos ha abandonado. Es una de las mujeres más fieles a los Tigres del Norte”, compartiría Jorge Hernández durante una entrevista

Hernández compartió que fue Arthur Walker, quien detonaría la relación con La Tejana, ya que cuando ellos eran apenas unos niños, conocieron en EU a un señor proveniente de Manchester, debido a que él no sabía español y ellos tampoco sabían inglés, únicamente se entendían a señas, mismo que le invitó a Los Ángeles y ahí daría inicio a una de las más grandes canciones de la historia del regional norteño mexicano.

Jorge compartió que Walker le dijo: ´Quiero que vayas conmigo, te voy a llevar a ver a una gente que hace un show y canta una canción que me gustaría que ustedes cantaran, y me llevo a un night club, donde no podían entrar niños y me pasaron por atrás. “Ahí estaba el compositor de ‘Contrabando y traición’, Ángel González, y un cantante que interpretaba el tema, y así conocí a Camelia, La Tejana.

Camelia y Teresa

Al igual que Teresa Mendoza, La reina del sur, los tigres del norte han logrado visibilizar el peligroso papel de las mujeres que lamentablemente han tenido la necesidad o el triste destino de entrar en las garras del narcotráfico y la delincuencia, sin embargo, éstas dos canciones también representan la valentía de las mujeres que hacen lo que sea por amor y por su familia.

Desde 1975, se llevó a cabo una película titulada Contrabando y traición, protagonizada por Luisa Peluffo y Valentín Trujillo, posteriormente, en 1976 se filmó la secuela de la trama, que llevó por título Mataron a Camelia La Texana, de nueva cuenta protagonizada por Ana Luisa Peluffo.

En 2014 se realizó la serie Camelia, La tejana interpretada por la guapa actriz, Sara Maldonado, quien también tuvo una participación en la serie inspirada en el libro de Arturo Pérez Reverte, "La Reina del Sur".

avh