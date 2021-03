Lady Gaga y Adam Driver protagonizarán PELÍCULA sobre el asesinato de Maurizio Gucci, el ícono de la moda

Seguramente te has encontrado con las fotografías de Adam Driver con Lady Gaga en redes sociales; seguro también te preguntaste si los famosos estaban saliendo, y aunque no se trata de una relación sentimental, lo cierto es que sus fabulosos atuendos de los años 80 se deben a que se encuentran rodando una nueva película.

Foto: Getty

Así como lo leíste. De nueva cuenta podremos ver la faceta de Lady Gaga como actriz a lado del protagonista de 'Historia de un Matrimonio'. Se trata de un drama criminal de Rdiley Scott sobre el asesinato del ícono de la moda, Maurizio Gucci, por un sicario que fue contratado por su propia expareja: Partrizia Reggiani. Este film llevará por nombre 'House of Gucci', y se remontará en el divorcio de la pareja en los años 90. El film tendrá además participaciones especiales como Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons.

¿Cuándo podremos ver esta película?

El director tiene planeado lanzar 'House of Gucci' el próximo 24 de noviembre de 2021, pues lleva años trabajando este film sobre uno de los casos de homicidio a sueldo más notorios de los últimos 30 años. Bajo la producción de MGM Studios, que compró los derechos de la historia en abril del año pasado, se pretende estrenarla un fin de semana previo al día de Acción de Gracias, uno de los momentos más importantes del año en Estados Unidos.

Foto: Getty

Si su fecha de lanzamiento se mantiene, House of Gucci se estrenará aproximadamente un mes después de The Last Duel de Ridley Scott , otra próxima película de Adam Driver, que está programada para estrenarse el 15 de octubre de 2021.

¿Lady Gaga será la villana?

Después de verla actuar como una maestra del cine en 'Nace una estrella', en donde interpretó a una cantante con gran talento y capacidad, en esta nueva película Lady Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la ex esposa de Maurizio Gucci, quien fue condenada por contratar a un asesino para deshacerse de su marido en el vestíbulo de la oficina de la marca de moda en Milán, el 27 de marzo de 1995.

Cabe destacar que este incidente sucedió a cuatro años de que Gucci decidiera divorciarse de Reggiani tras una separación prolongada que se suscitó desde 1985. La famosa fue liberada de prisión hasta octubre de 2016.

Foto: Getty

Con información de GQ

snd