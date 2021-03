Jaime Maussan confirma ovnis, en Los Álamos

Jaime Maussan ha estado interesado en los ovnis desde hace 50 años y entre sus más recientes investigaciones se encuentran la de las tres naves no identificadas que cayeron en San Antonio, Aztec y Rosswell entre 1945 y 1948, en las inmediaciones de la planta nuclear de Los Álamos, Nueva México.

“Esta investigación me llevó más de 10 años, porque son tres casos distintos y poder conseguir los permisos fue complicado, tan sólo en Aztec me llevó dos años, tuvimos que pagar un seguro para estar ahí. Entonces fue relativamente complicado, pero se logró”, relató.

En este material señala que las naves tenían tecnología avanzada y superior a la de la tierra, de ahí que se negara la existencia de otros seres. Los resultados completos los presenta en el especial "Los Álamos".

Maussan señaló que los avistamientos han incrementado considerablemente en el último año, por lo que espera que en las próximas 12 semanas el gobierno norteamericano acepte su existencia.

“Creo que en muchos sentidos no estamos preparados, pero no tenemos otra opción, el fenómeno está literalmente encima de nosotros. Estados Unidos va abrir este fenómeno porque no puede seguir manteniéndolo ajeno, cualquier día pueden bajar frente a la casa blanca o en medio de un Superbowl, y entonces ¿qué van hacer?”, afirmó.

Considera que la existencia de seres de otro planeta se ha mantenido oculta por decisión de Estados Unidos, ya que las primeras naves empezaron a verse después de la Segunda Guerra Mundial y “no era conveniente aceptar que había alguien más poderoso, que tenía mejor tecnología y para lo cual estábamos indefensos. No sé sabía si era un fenómeno agresivo o no, y decidieron que había que esperar”.

Por Patricia Villanueva

dza