No sólo Rafael Amaya; éstos actores tenían dinero, fama y amor, pero lo perdieron todo por las drogas

El mundo de la fama puede llegar a ser abrumador para muchos, por lo que bastantes celebridades caen en consumo de drogas, y abuso de alcohol; las siguientes figuras han estado en lo más alto, pero por sus vicios estuvieron a punto de perderlo todo. Pero luego de esfuerzos lograron salir adelante y recuperarse. Uno de los casos más sonados es el de Rafael Amaya, pero no ha sido el único.

Sasha Sokol y su recurrencia con la cocaína

Recién comenzó la década de los 90 y la ex estrella de Timbiriche se volvió adicta a consumir cocaína; durante cinco años consumió este enervante que no sólo puso en riesgo su carrera como cantante, sino que casi pierde la vida.

Fue en el año de 1993 cuando Sokol decidió tomar un tratamiento, “me di cuenta de que era algo que ya no podía manejar yo. Que no estaba en mi control, que yo no tenía el control”, contó en 2013. Afortunadamente, Sasha pudo rehabilitarse y hoy en día lleva una vida plena.

Su hermano la apoyo bastante. Foto: Instagram.

Palazuelos y su consumo “casual”

Roberto Palazuelos es una de las celebridades más reconocidas en la farándula mexicana, pero el ‘diamante negro’ tuvo que lidiar con algunos problemas ocasionados por su consumo de cocaína ente los 21 y los 25 años.

En una entrevista confesó que la empezó a ingerir como “cotorreo” pero llegó hasta al punto de cargar la droga en su cartera. Luego de sufrir graves consecuencias personales y físicas, decidió dejarlo.

Su vicio es cosa del pasado. Foto: Instagram.

Alejandra Guzmán una vida llena de excesos

La rockera ha lidiado con las drogas durante gran parte de su carrera. Recientemente confesó que al volverse famosa comenzó con la ingesta de estupefacientes “empecé con las drogas más fuertes, a no dormir por tres días”, dijo. ‘La Guzmán’ estuvo en un punto de adicción fuerte que hasta llegó a consumir durante el embarazo de su hija Frida Sofía.

“Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, contó Frida.

La fama le nubló la mente. Foto: Instagram.

Carmen Campuzano lo perdió todo

Campuzano era llegó a ser la modelo mexicana más famosa en los años 90, pero perdió el piso y cayó en las drogas, que le hicieron perder todo. “Me quedé con un taparrabos, en todos los sentidos de mi vida”, ha contado Carmen. A lo largo de los años ha tenido recaídas y una difícil recuperación; incluso sufrió secuelas que le marcaron su rostro. En la actualidad tiene apariciones espontáneas en la televisión y el modelaje. En la actualidad no consume drogas. Foto: Instagram.

Rafael Amaya consumido por su papel

Tal vez sea uno de los casos más sonados, pues luego de interpretar el papel de Amado Carrillo, el ‘señor de los cielos’, Rafael Amaya perdió rumbo y comenzó a hacer uso de drogas ilegales. Durante dos años estuvo “desaparecido”; se volvió a saber de él cuando se internó en una clínica de rehabilitación. Eso ocurrió en 2018, para el 2020, Amaya reapareció públicamente y dijo sentir que tenía su vida bajo control de nuevo. Algunos conocidos del actor dicen que pudo haber recaído. Foto: Instagram.

msb