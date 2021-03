Lady Gaga interpretará a la nueva Black Widow de Hollywood; te contamos los detalles de su nuevo proyecto

Lady Gaga es una de las artistas más camaleónicas de este tiempo pues aunque inició en el mundo artístico como cantante ya ha probado hasta la actuación y tal parece que su nuevo triunfo en el mundo será al darle vida a una "Black Widow" de la vida real. ¿Desbancará a Scarlett Johansson de su papel en el universo Marvel?

Gaga ya estuvo nominada al Premio Oscar a Mejor Actriz por su actuación como Allie en la película "A Star is Born" y además ganó un Golden Globe al interpretar a "La Condesa" en la serie de televisión American Horror Story: Hotel.

¿Gaga será la NUEVA Scarlett Johansson?

En realidad Stefanni Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida en el mundo entero como Lady Gaga, sí interpretará a una Black Widow, pero no al personaje del Universo Marvel encarnado por Scarlett Johansson desde hace años. Al contrario, Gaga dará vida a una "viuda negra" de la vida real, que sí existe y estuvo detrás del asesinato de uno de los hombres más ricos del planeta: Patrizzia Regianni.

Será en la película House of Gucci donde Lady Gaga dará vida a Patrizzia, expareja de Maurizzio Gucci el nieto del fundador de la firma italiana de moda "Gucci".

Datos que debes saber sobre House of Gucci, el nuevo proyecto de Gaga:

Fue en 2020 que se confirmó que la compañía de producción cinematográfica MGM realizaría una película sobre la historia de Gucci, la cual se anunció que se titularía "House of Gucci". Este film es dirigido por Ridley Scott con guion de Roberto Bentivegna basado en el libro de Sara Gay Forden “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” publicado en el año 2000.

“House of Gucci” será protagonizado por Lady Gaga como Patrizia Reggiani y Adam Driver como Maurizio Gucci. Esta película marca el primer papel de Lady Gaga desde su nominación al Oscar por “A Star Is Born” (2018) por la que ganó el premio de la Academia por su canción "Shallow" .

La película contará el escándalo alrededor del asesinato de Maurizzio Gucci, heredero de Gucci, el que se registró en 1995, el nieto del fundador Guccio Gucci , fue asesinado a tiros por un sicario que luego se reveló que había sido contratado por su exesposa Patrizia Reggiani.

En el filme también participará Jared Leto, Al Pacino y Jeremy Irons.

Será estrenada el próximo mes de noviembre de este 2021.