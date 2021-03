Exatlón México: ¿Heliud Álvarez se hace la víctima? "Black panther" se queja de que Aristeo uso sus medallas con él

La mala relación que tiene Heliud Pulido con los demás integrantes del equipo rojo es innegable pues durante el intenso duelo de eliminación que se vivió la noche de este jueves 11 de marzo, se pudo ver la tensión que había y el distanciamiento del equipo con el también llamado “Black Panther”.

Aristeo Cázares quien fuera el ganador del primer lugar en la segunda temporada, resultó eliminado por su amigo Patricio Araujo, sin embargo, el mayor de los “Sky Brothers” aseguró que sí se iba de la competencia se iría a su estilo y eliminado por el exfutbolista de las Chivas.

No usa medallas con Pato

Durante el duelo por la eliminación, Aristeo no utilizó sus medallas que son una vida extra cuando le tocó competir con Pato Araujo pues dijo que él le era leal “a su familia”.

Sin embargo, a la hora de competir en contra de Heliud, sí utilizó una medalla pues el Sky Brother no quería ser eliminado por este atleta, incluso en las gradas lo dejó bien claro que el único que lo dejaría fuera de la competencia sería Pato Araujo.

Heliud ¿se hace la víctima?

Durante el adelanto de lo que podremos ver esta noche en Exatlón México, sale un Heliud muy consternado luego del intenso duelo de eliminación que se vivió en el que salió victorioso.

Sin embargo, el de Veracruz asegura que en estos momentos es él contra todos (los titanes), pues hizo hincapié que la forma de actuar de Aristeo no le pareció ya que no se le hizo justo que con él si utilizará medallas y con Pato no.

bmz